Gaziantepli bürokratlar iftarda buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara'da görev yapan Gaziantepli bürokratlarla iftarda bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara'da görev yapan Gaziantepli bürokratlarla iftarda bir araya geldi.

Şahin'in Gaziantepli bürokratlar onuruna Ihlamur Kasrı'nda verdiği iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, kentin en önemli gücünün beşeri sermayesi olduğunu söyledi. Gazianteplilerin, dünyanın veya Türkiye'nin neresinde olursa olsun şehre katkı sunmaya çalıştıklarına işaret eden Gül, bu birlik ve bütünlüğün daim olmasını diledi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de ramazanın, sıradanlaşan, rutinleşen ve manasını kaybeden insan hayatına Allah'ın müdahalesi olduğunu belirtti.

Hayatta en büyük kaybın, servetini ya da dostunu, kardeşini kaybetmek olmadığını ifade eden Görmez, "İnsanın dünyada en büyük kaybı, hayatın manasını kaybetmektir. Var oluşun hikmetini kaybetmek kadar büyük bir kayıp yoktur insanlık için. İnsan hayatındaki en tehlikeli şey hayatın rutinleşmesidir." diye konuştu.

Görmez, hayatın mana ve hikmetinin artması temennisinde bulundu.

"Gaziantep, fikri ve insanı kalkınmanın bir parçası yapmaya devam edecek"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ramazanın birlik, beraberlik, gönül alma, rahmet ve sıla-i rahim olduğunu belirterek, Gaziantep'in yetiştirdiği, Ankara'ya taşıdığı beşeri sermayeyle buluştuklarını söyledi.

"Kardeşlik sofrasında, gönül iftarımızda bir araya geldik." ifadesini kullanan Şahin, bu tür buluşmaları çocukların, gençlerin, ailelerin birbirini tanıması ve bu çınarın bağlarının güçlü kalması açısından önemsediğini vurguladı.

Katılımcılara teşekkür eden Şahin, "Gaziantep, her konuda olduğu gibi beşeri sermayeyi, kalkınmanın bir parçası yapmaya devam edecek." dedi.

"Yeni hedef, Kapadokya'ya gelen turisti bölgeye getirmek"

Gaziantep'teki turizm faaliyetlerine de değinen Şahin, Hitit, Roma, Osmanlı, Selçuklu medeniyetlerinin eserlerini barındıran kentin, Mezopotamya'nın en güzel noktasında olduğunu söyledi.

Şahin, "Nereye gideyim, ne tadayım" trendinin dünyada yükseldiğine ve bunun yeni bir turizm çeşitliliği yarattığına işaret ederek, "Böyle baktığımız zaman da burası bize büyük bir potansiyel veriyor. Önemli olan bu gücü uluslararası boyuta taşımaktı. Bu, ulusalda istediğimiz noktaya geldi. Yeni hedefimiz Kapadokya'ya gelen Japon turisti, Güney Koreli ve Çinli turisti bölgeye getirmek." diye konuştu.

Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin geçen sene 4 milyon ziyaretçi ağırladığını, bu sene 8 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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