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GAZİANTEPLİ ÇİFT, 28 YILDIR AHŞAP TEZGAHTA BİRLİKTE KİLİM DOKUYOR - Son Dakika

GAZİANTEPLİ ÇİFT, 28 YILDIR AHŞAP TEZGAHTA BİRLİKTE KİLİM DOKUYOR

12.08.2021 09:34

GAZİANTEP'te, Mustafa (65) ve Gülay Çavuş (59) çifti, teknolojiye inat ahşap tezgahta 28 yıldır birlikte el dokuması kilim üretiyor.

GAZİANTEP'te, Mustafa (65) ve Gülay Çavuş (59) çifti, teknolojiye inat ahşap tezgahta 28 yıldır birlikte el dokuması kilim üretiyor. Günlük 8 saat çalışmayla 50 santim kilim dokuyabilen, çift haftada bir kilim tamamlayıp satarak geçimlerini sağlıyor.

Fabrika işçiliği yapan Mustafa Çavuş, 1993 yılında işten ayrılınca baba mesleği olan kilim dokumaya karar verdi. Mustafa Çavuş eşi Gülay Çavuş ile birlikte, babasından kalan ahşap tezgahta başladığı kilim üretimine başladı. Her gün ahşap el dokuma kilim tezgahlarının başına geçerek kilimler dokuyan Çavuş çifti, meslekten elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlarken 4 çocuğunun da eğitimlerini tamamlayarak meslek sahibi olmalarını sağladı.

İlerlemiş yaşlarına rağmen her gün dükkanlarının kapısı açarak kilim dokuyan Çavuş çifti, mesleklerinin gelişen teknoloji karşısında yok olmamasını istiyor. Gaziantep'te el dokuma işi yapan usta sayısının bir elin parmağını geçmeyecek kadar azaldığını söyleyen çift, ürettikleri kilimlerin büyük bölümünü kente gelen yerli ve yabancı turistlere satıyor.

'28 YILDIR KİLİM DOKUYARAK GEÇİMİMİZİ SAĞLIYORUZ'

Mustafa Çavuş, 1993 yılından bu yana eşi ile birlikte kilim dokuyarak geçimlerini sağladıklarını söyledi. Ahşap tezgahta kilim dokumanın baba meslekleri olduğunu anlatan Çavuş, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ahşap tezgahta kilim dokuyanların sayısı azalıyordu. Ben de 1993 yılında babama ait tezgahta mesleği yaşatma kararı aldım. Eşim ile birlikte şimdi 28 yıldır kilim dokuyoruz" dedi.

'BİR GÜNDE 8 SAAT 45-50 SANTİM KİLİM İŞLEYEBİLİYORUZ'

Bir günde 8 saat çalışarak ancak 45-50 santim kadar kilim dokuyabildiklerini söyleyen Mustafa Çavuş, haftada bir kilim bitirebildiklerini ifade etti. Mesleklerinin titizlik ile sabır gerektirdiğini anlatan Çavuş, fabrikasyon üretimlerin mesleklerini yok etmek üzere olduğunu belirterek, "Günlük 8 saat çalışıyoruz ve 45-50 santim kilim işleyebiliyoruz. Sabır isteyen bir işimiz var. Nakış nakış işliyoruz kilimi. Telleri sayarak kilimde motifleri çıkarıyoruz. Bir teli yanlış sayarsanız motif yanlış çıkabilir. Biz mesleğimizin son erbaplarıyız. Bir kilim için günlerce, haftalarca uğraşıyoruz" diye konuştu.

'EL DOKUMA KİLİMLER DAHA ÇOK TURİSTLERE HİTAP EDİYOR'

Yaptığı el dokuma kilimlere daha çok turistlerin ilgi gösterdiğini söyleyen Çavuş, "Yaptığım kilimlerle iç piyasadan çok turistlere hitap etmeyi düşündüm. Çünkü iç piyasada insanlar genellikle fabrikasyon ürünleri tercih ediyor. Turistler ise daha çok el emeği işlere ilgi gösteriyor. Hafta boyu çalışıp yalnız bir kilim tamamlayabiliyoruz ve bu kilimleri de ortalama 1500-200 lira arasından satıyoruz" dedi.

28 YILDIR EŞİNİN YANINDA, BERABER ÇALIŞIYOR

Gülay Çavuş ise 28 yıldan bu yana sürdürdükleri mesleklerinde el dokuma kilimlerini satarak 4 çocuklarını yetiştirdiklerini ifade etti. Eşiyle birlikte kilim dokuyarak geçimlerini sağladıklarını anlatan Gülay Çavuş, "Mesleğimiz yok olmak üzere. Tek umudumuz meslekte yeni ustaların yetiştirilebilmesi" dedi.

GAZİANTEPLİ ÇİFT, 28 YILDIR AHŞAP TEZGAHTA BİRLİKTE KİLİM DOKUYOR
GAZİANTEPLİ ÇİFT, 28 YILDIR AHŞAP TEZGAHTA BİRLİKTE KİLİM DOKUYOR
GAZİANTEPLİ ÇİFT, 28 YILDIR AHŞAP TEZGAHTA BİRLİKTE KİLİM DOKUYOR
GAZİANTEPLİ ÇİFT, 28 YILDIR AHŞAP TEZGAHTA BİRLİKTE KİLİM DOKUYOR

Gaziantep, Fabrika, Gülay, Çavuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEPLİ ÇİFT, 28 YILDIR AHŞAP TEZGAHTA BİRLİKTE KİLİM DOKUYOR - Son Dakika


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