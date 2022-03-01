Gaziantepli çiftçilere 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıtıldı - Son Dakika
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Gaziantepli çiftçilere 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıtıldı

01.03.2022 11:40
Gaziantepli çiftçilere 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Oğuzeli ilçesindeki çiftçilere, 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Oğuzeli ilçesindeki çiftçilere, 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı, tarımdaki ürün kalitesini ve hasat oranını artırmak amacıyla çiftçilere fidan dağıtmaya devam ediyor.

Bu kapsamda nar ve fıstık üretiminin yoğun yapıldığı Oğuzeli ilçesindeki çiftçilere, 15 bin nar ve 10 bin Antep fıstığı fidanı verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen dağıtım etkinliğindeki konuşmasında, salgın döneminde tarımın öneminin arttığını ve bu konuda çalışma yürüttüklerini belirtti.

Fidan desteğiyle çiftçilere destek sağlamayı amaçladıklarını aktaran Şahin, "Dağıttığımız fidanlar çoğaldıkça, toprakla buluştukça ortaya çıkan ürünlerle bölgedeki ürün kalitesini çoğaltmış ve korumuş olacağız. En başarılı nar ekşisini üretmemizle coğrafi işaretimizi de aldık. İnşallah coğrafi işaret sayımızı artıracağız ve Gaziantep'in tarımdaki yükselişini hep birlikte devam ettirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyeciliğin yanı sıra tarıma dayalı üretim ve gıda güvenliğini sağlayamaya yönelik çaba sarf ettiğine dikkati çekti.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da amaçlarının çiftçinin cebine giren kazancın arttırılması olduğunu bildirdi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Oğuzeli, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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