Gaziantepli dağcılar Osmaniye'de Kastabala Antik Kenti'ni gezdi - Son Dakika

Gazi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Gaziantep'ten gelerek Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Kastabala Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Kulübün yönetim kurulu üyesi Murat Gökçek'in rehberlik ettiği parkurda 35 kişilik ekip antik kenti gezdi, bölgede doğa yürüyüşü yaptı.

Gökçek, AA muhabirine, antik kentin tarihi doku ve coğrafi olarak güzelliğinden bahsederek, buraya yılda bir defa yürüyüş düzenlediklerini söyledi.