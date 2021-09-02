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Gaziantepli genç bilişimciler "Yazılım Köyü"nde iş dünyasıyla buluşacak - Son Dakika

Gaziantepli genç bilişimciler "Yazılım Köyü"nde iş dünyasıyla buluşacak

02.09.2021 12:34
Gaziantepli genç bilişimciler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki genç yazılımcılarını bilişim sistemine dahil etmek amacıyla kuracağı "Yazılım Köyü"yle, ülke ve kentin teknoloji anlamında gelişmesine katkı sağlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki genç yazılımcılarını bilişim sistemine dahil etmek amacıyla kuracağı "Yazılım Köyü"yle, ülke ve kentin teknoloji anlamında gelişmesine katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi "Genç Dostu Şehir" anlayışıyla gençlerin geleceğine destek sunmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Daire Başkanlığının iş birliğinde, "Yazılım Köyü Projesi" hazırlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenen "Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması"nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödül alan proje kapsamında ketteki proje ve iş görüşmeleri için donanımlı toplantı odaları, fon, hibe desteği, staj ve iş imkanı, çalışma atölyeleri sunulacak.

Şehirdeki 4 üniversite, teknoparklar, teknoloji ofisleri, oda ve borsa kurumlarının desteğiyle yürütülecek projeye katılan gençler, etkinlik, yarışma ve festivallerle geliştirdikleri yazılımların pazarlanması ve katma değere dönüştürülmesi için yatırımcılarla buluşacak.

"Genç dostu şehirler kategorisine gitmek için çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden en iyi fikir projesi olarak aldıkları ödülün kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Şehrin gelişmesi için birçok hedefleri oluğunu ifade eden Şahin, "Kentimize 'sanayi, kültür şehri' diyorduk artık yatırım ve tesislerimizi tamamladıkça 'bilim, teknoloji, eğitim şehri' diyoruz. Genç dostu şehirler kategorisine girmek için çalışıyoruz." dedi.

Şahin, "Genç dostu şehrin eğitim, bilim-teknoloji, kültür-sanat ve spor alanındaki gelişmelerle sağlandığına işaret ederek, gençlerin katılımının önemli olduğunu ve yerel yönetimlerin gençlere önem vermesi gerektiğini dile getirdi.

"Yazılımcılara mentorlük yapıyoruz"

Büyükşehir Belediyesinin bu çerçevede önemli gelişme ve çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Yazılımda milli olmadan milletlerarası olunmadığını gördük. Bilgi ekonomisi çağındayız ve beşeri sermaye önemli. Bu işi yapacak beşeri sermayeye yatarım yapmak gerekiyor. Yazılım Köyü'ne kendi yazılımlarını yapacak gençleri alıyoruz, bu yazılımcılara mentorluk yapıyoruz, kentteki 4 üniversite hocalarıyla bir araya getireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı dene-yap, robotik kodlama, çocuk akademisi bölümleriyle iş birliği yapacağız ve orda ciddi fırsat ve imkanlar var. Biz onlara yapmak istedikleri şeylerin malzeme desteği dahil her türlü desteği veriyoruz. Teknoloji şehrinin altyapısını, gençlerimizi bu alanda yetiştirecek çalışmalarını güçlendiriyoruz."

Şahin, yürüttükleri çalışmalarla gençlerin teoriği uygulamayla birleştirerek kentte altyapıyı oluşturacaklarını belirterek, gençlerin geliştirdiği yazılımları yatırımcılarla buluşturarak, katma değere dönüşmesine imkan sağlayacaklarını ifade etti.

"Kalkınma yerelden başlıyor"

Projenin kurdukları Biliş AŞ ile başladığını ve kısa sürede tamamlanacağını bildiren Şahin, "Kendi yaptığı yazılımı ticarileştirmezse, büyümezse sisteme dahil olmazsa gençler, bu sefer 'Yaptım da ne oldu?' diyor. İnsana, gençlere yatırım yaptığımız sürece de kentimiz, ülkemiz ve dünya kazanacaktır. Kalkınma artık yerelden başlıyor. Eğer çocuklarımızı yerel anlamda yetiştiremezsek onların rekabet etme gücünü artıramazsak o zaman onlardan istifade edemiyoruz. Gençlerimize yapacağımız küçük bir dokunuşla çok büyük başarı hikayelerine sebep oluyor. Azıcık tesis ve destek büyük bir başarıyı getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Gaziantepli genç bilişimciler 'Yazılım Köyü'nde iş dünyasıyla buluşacak - Son Dakika


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