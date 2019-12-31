Gaziantepli gençleri tiyatroyla buluşturacaklar - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Gaziantepli gençleri tiyatroyla buluşturacaklar - Son Dakika

Gaziantepli gençleri tiyatroyla buluşturacaklar

6 saat önce

Gaziantep'te gönüllü tiyatrocular tarafından kurulan "Teatro Ayıntab" gençlere tiyatro eğitimi verecek.

Gaziantepli gençleri tiyatroyla buluşturacaklar, System.String[]

Gaziantep'te gönüllü tiyatrocular tarafından kurulan "Teatro Ayıntab" gençlere tiyatro eğitimi verecek.

Mülakatlarda başarılı olan tiyatrocu adayları için 4 aylık "Modern Doğaçlama Tiyatro" eğitimi düzenlenecek.

Teatro Ayıntab kurucularından Taner Kayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının tiyatro kültürünü yaygınlaştırıp, Gaziantep'in sanat şehri olarak anılmasını istediklerini belirtti.

Üniversite öğrencilerine ücretsiz eğitim vereceklerini ifade eden Kayar, şunları kaydetti:

"Öncelikle 4 aşamalı bir mülakatın ardından tiyatrocuları seçeceğiz. Katılmak isteyenler sosyal medyadaki sayfalarımız üzerinden başvurabilirler. Kazanan adaylara 4 ay boyunca eğitim vereceğiz. 'Gazi şehrin çiçeği burnunda' tiyatrosu sloganıyla yola çıktık. Hem bildiklerimizi aktarmak istiyoruz hem de Gaziantep'in gastronomi yanında sanatta da başarılı olacağını göstermek istiyoruz."

Gaziantep, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti
Yeni yılda kış lastiği cezası 625 liradan 776 liraya yükselecek İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi

Son Dakika Haberleri
17:50 2019'a damga vuran 9 arkeolojik keşif - Son Dakika Haber
17:50 Yeni Zelanda'da 2020'nin ilk dakikaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika Haber
17:46 "Eğitimde Türkiye atakta" - Son Dakika Haber
17:46 Uyuşturucu hap ticaretinden tutuklandı - Son Dakika Haber
17:39 Evinde 'kaçak içki' imal ederken suçüstü yakalandı - Son Dakika Haber
16:38 Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı - Son Dakika Haber
16:32 Haşdi Şabi taraftarları ABD Büyükelçiliğini bastı! Amerikan askerleri böyle görüntülendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:54:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantepli gençleri tiyatroyla buluşturacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]