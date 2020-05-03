Gaziantepli halıcılar 3 milyar dolar hedefinde ısrarcı - Son Dakika
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Gaziantepli halıcılar 3 milyar dolar hedefinde ısrarcı

6 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan başkanlığında zoom programı üzerinden video konferans yoluyla yapılan toplantıda halı sektör kurulu, sektörel sorunlarını masaya yatırarak ihracat alanındaki gelişmelerin görüştü.

Gaziantepli halıcılar 3 milyar dolar hedefinde ısrarcı, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan başkanlığında zoom programı üzerinden video konferans yoluyla yapılan toplantıda halı sektör kurulu, sektörel sorunlarını masaya yatırarak ihracat alanındaki gelişmelerin görüştü.

Covid-19 salgınıyla mücadele ve salgının ekonomiye vereceği hasarın önlenmesi için hükumet tarafından alınan tedbirlerin de değerlendirildiği halı sektör kurulu toplantısında Türkiye'nin 2020 yılındaki halı ihracat hedefi olan 3 milyar dolarlık ihracat hedefinden revize yapmama kararı da çıktı.

3 milyar dolarlık ihracat hedefinde revize yapılmayacak

Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgınının, insan yaşamlarının yanında ülke ekonomilerini ve ekonomiye güç veren sektörleri de olumsuz etkilediğini ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hükumetin aldığı önlemler ve ekonomiye yönelik uygulanan tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. 2020 yılında halı sektörü için belirlenen 3 milyar dolarlık ihracat hedefinde herhangi bir revize yapmayacaklarını da vurgulayan Kaplan, "Bütün ülkeler gibi Türkiye de korona virüs salgınından en az zararla çıkabilmek için mücadele ediyor. Ülkemizde sağlık alanında alınan önlemler, ekonomik alandaki uygulamalar gösteriyor ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde alınan kararlar meyvelerini vermeye başladı. Salgında aşağıya doğru bir hareket görüyoruz. Işık göründü, bizler halı sektörü olarak 2020 yılı için ortaya koyduğumuz 3 milyar dolarlık halı ihracat hedefimizde herhangi bir revize yapmayacağız. 2020 yılının son 8 aylık döneminde sektörümüzle ilgili yeni ihracat başarı öyküleri yazacağımıza inanıyoruz. İstihdamımızı koruyarak üretmekten başka şansımız yok" dedi.

İlk dört aylık süreçte 717 milyon 995 bin dolarlık halı ihracatı

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2019 yılında Türkiye genelinden 181 ülkeye 2 milyar 535 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğine de dikkat çekerek 2020 yılı için belirlenen 3 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmek için yılın son 8 aylık sürecinde daha çok çalışacaklarını sözlerine ekledi. Başkan Kaplan, yılın ilk dört aylık sürecinde (1 Ocak-27 Nisan 2020) Türkiye genelinden 717 milyon 995 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğinin de altını çizerek, yılın ilk dört aylık sürecinde 153 ülkeye gerçekleştirilen bu ihracatın her şeye rağmen büyük bir başarı olduğunu sözlerine ekleyip halı ihracatçılarını kutladı.

"Tüm kesimlere destek verildi"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamalara göre, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile dar gelirliden işsize, KOBİ'den esnafa kadar tüm kesimlere verilen desteğin 200 milyar TL'yi aştığını hatırlatan Kaplan, "Korona virüs salgınının iki boyutu bulunuyor. Birincisi, salgının yayılmasının önlenmesidir. Bu doğrudan vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiriyor. Türkiye, bu alanda dünyanın en başarılı ülkelerinden birisidir. Salgının başladığı anda Bilim Kurulu oluşturularak, gerekli tedbirlerin alınması ülkemiz için büyük bir şans oldu. Alınan tedbirler neticesinde İtalya, İspanya ve ABD'de yaşanan insanlık dışı trajediler ülkemizde görülmedi. İnşallah da görülmeyecektir. İkinci boyut ise ekonomiye verilecek hasardır. Hükumet salgınla birlikte hemen Ekonomik İstikrar Paketini devreye aldı. Vergiler ertelendi, ticari hayatın aksamaması için önlemler alındı, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, esnaf ve işletmelere finans desteği verildi. Bu destekler toplumun tüm kesimlerine koruma kalkanı sağladı. Hükumetin pandemi konusunda hazırlıklı olması ve gerekli tedbirleri hızlı bir şekilde devreye alması meydana gelebilecek hasarın minimumda kalmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye güven arttı"

Dünya genelinde yaşanan salgına karşı alınan önlemlerin yanında Türkiye'nin onlarca ülkeye sağlık malzemesi desteği vermesinin önemine de değinen Kaplan, "Türkiye olarak bu zorlu süreçte Avrupa ve Amerika da dahil olmak üzere dünyanın onlarca ülkesine yardım eli uzattık. Gerek içeride gerekse de dışarıda yaşanan bu olumlu tablo hükumete, özellikle de ekonomi ve sağlık yönetimine olan güveni artırdı. Salgın elbet geçecektir. Verilen mücadelenin sonucu olarak ülkemizde salgınla ilgili verilerde son derece olumlu bir tablo görülüyor. Bu olumlu tablo dolayısıyla salgın sonrası ülkemiz ekonomisinin kısa sürede toparlanarak, ekonomik hayatın hızla canlanacağına inanıyoruz. Şüphesiz ki tüm dünyayı etkileyen salgın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarında önemli değişimleri de beraberinde getirecektir. Artık salgın sonrasına hazırlanmamız, planlarımızı buna göre yapmamız gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Koronavirüs, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 11:07 Kaynak: İHA


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