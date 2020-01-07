Gaziantepli halıcılar Almanya'daki Domotex Hannover 2020 Fuarı'na hazır - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gaziantepli halıcılar Almanya'daki Domotex Hannover 2020 Fuarı'na hazır - Son Dakika Ekonomi

Gaziantepli halıcılar Almanya'daki Domotex Hannover 2020 Fuarı'na hazır

6 saat önce

Gaziantepli 102 halı üreticisi, 10-13 Ocak 2020 tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'na katılacak.

Gaziantepli halıcılar Almanya'daki Domotex Hannover 2020 Fuarı'na hazır, System.String[]

Gaziantepli 102 halı üreticisi, 10-13 Ocak 2020 tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek Domotex Hannover 2020 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'na katılacak.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, fuarda 70'e yakın ülkeden bin 400'ün üzerinde firmanın katılımcı olarak yer alacağını belirtti.

Dünya makine halıcılığının önde gelen kentlerinden Gaziantep'ten 102 firmanın katılacağı fuarla ilgili hazırlıkların tamamlandığını aktaran Kaplan, Gaziantepli halıcıların uluslararası fuarlara katılarak sektördeki pazar paylarını artırırken, ülke ekonomisine de önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Fuara 9 Ocak'ta gideceklerini kaydeden Kaplan, şöyle devam etti:

"Fuar süresince, geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Türk halı markalarının sergilendiği stantların ilgi odağı olacağına inanıyoruz. Birçok ülke bizim ürünlerimizi ve 2020 koleksiyonlarımızı merakla bekliyor. Bu fuarlar yenilikleri ve rakip ülkelerin ortaya koyduğu performansın gözlemlenmesi açısından da büyük önem taşıyor. Gaziantep'ten stant açmayan çok sayıda firma temsilcilerimiz de fuara ziyaretçi olarak katılmaktalar."

Ahmet Kaplan, fuarda metrekare bazında Türkiye'nin yine lider ülke olduğuna değinerek, "Türkiye'den fuarda yer alacak firmaların 102'si, yani yüzde 54'ü Gaziantep'ten katılım gösteriyor. Sektör temsilcilerimiz, 2020 yılı koleksiyonlarını ve yenilikçi ürünlerini fuar süresince sergileyerek dünyanın birçok ülkesinden gelecek olan ziyaretçiler ile ticari iş birliği sağlayacak." ifadesini kullandı.

Hannover, Domotex, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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