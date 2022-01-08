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Gaziantepli hayırsever aile, eğitime katkı için anaokulu inşa edecek - Son Dakika

Gaziantepli hayırsever aile, eğitime katkı için anaokulu inşa edecek

08.01.2022 12:09
Gaziantepli hayırsever aile, eğitime katkı için anaokulu inşa edecek

Gaziantepli hayırsever aile, Valiliğin koordinasyonunda kentteki eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla yürüttüğü projeye 5 derslikli anaokulu ile destek sağladı.

Gaziantepli hayırsever aile, Valiliğin koordinasyonunda kentteki eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla yürüttüğü projeye 5 derslikli anaokulu ile destek sağladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayırsever ailenin Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ne yaptıracağı 5 derslikli anaokulu yapımı için Valilik'te protokol imza töreni düzenlendi.

Törene Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Kılıçparlar, hayırsever ailesi adına Mehmet Bozar ve Halit Bozar katıldı.

Vali Gül, törendeki konuşmasında, hayırsever Bozar ailesine ve hayra vesile olan herkese teşekkür ederek, "Bu okuldaki okuyan çocuklarda büyüdüklerinde, sizler gibi hayır hasenat yapan insanlar olsun. Allah hayırlı etsin." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim İl Müdürü Yasin Tepe ise Bozar ailesinin eğitime önemli bir destek sağladığını dile getirdi.

Hayırsever Mehmet Bozar ise Nizip'in kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Nizip bizim canımız ciğerimiz, elimizden geldiği kadarıyla yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu son olmaz devamı gelir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokolün imzası atıldı, hayırseverlere teşekkür belgesi verildi.

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milli eğitim bakanlığı, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantepli hayırsever aile, eğitime katkı için anaokulu inşa edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantepli hayırsever aile, eğitime katkı için anaokulu inşa edecek - Son Dakika
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