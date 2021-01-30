Gaziantepli hayırsever kardeşler Suriye'ye insani yardım tırı gönderdi - Son Dakika

Gaziantepli hayırsever kardeşler Suriye'ye insani yardım tırı gönderdi

30.01.2021 14:43
Gaziantepli hayırsever kardeşler Suriye'ye insani yardım tırı gönderdi, System.String[]

Gaziantepli hayırsever iki kardeş, Suriye'ye insani yardım tırı gönderdi.

Gaziantepli hayırsever iki kardeş, Suriye'ye insani yardım tırı gönderdi.

Kentte lokanta işleten Ahmet ve İbrahim Halil Çadır, kendi imkanlarıyla hazırladıkları; içinde un, şeker, yumurta, battaniye, kışlık kıyafet, ve çeşitli gıdaların bulunduğu 3 bin yardım kolisini tıra yükledi.

Gaziantep Müftülüğüne gelen tır, burada İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Suriye'ye uğurlandı.

Hazırlar, burada yaptığı açıklamada, yardımların Diyanet Vakfınca Suriye'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.

Suriye'de bulunan mazlumların her daim yardıma muhtaç olduğunu ifade eden Hazırlar, "Diyanet Vakfı olarak önümüzdeki haftalarda mazlum kardeşlerimize yardımlarımızı hızlandıracağız. Çünkü biliyoruz ki onların yardıma ihtiyacı var. Malum kış ayındayız, onların ısınmaya ve barınmaya ihtiyaçları var. Bugün göndereceğimiz bu yardımlar binlerce insana ulaşacak. Ben bu yardımları sağlayan iki kardeşimize gönülden teşekkür ederim." diye konuştu.

Hayırsever Ahmet Çadır ise yardıma muhtaç ailelere ulaştıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Suriye'deki binlerce insanın, bu yardımlar sayesinde hayatta kaldığını vurgulayan Çadır, "Şükürler olsun yardımları tamamladık ve gönderiyoruz. Gönül ister ki daha fazla gönderelim. Onların bize bir duası yeter." dedi.

Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantepli hayırsever kardeşler Suriye'ye insani yardım tırı gönderdi - Son Dakika


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