Gaziantepli hayvansever el ilanıyla kayıp köpeğini arıyor - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mail Yılmaz, evlerinin önünde kaybolan "Cesi" isimli köpeğini el ilanıyla arıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz (63), 8 yıl önce sahiplendiği köpeğinin yaklaşık 20 gün önce evinin bahçesinden kaybolduğunu fark etti.

Bunun üzerine önce sosyal medyadan "Cesi"yi aramaya başlayan Yılmaz, şimdi de sokak sokak gezerek bastırdığı afişleri asıp aramalarına devam ediyor.

Yılmaz, gazetecilere, "Cesi"nin artık aileden biri haline geldiğini belirterek, "Köpeğimiz, bizlere çok sadıktı. Uzaktan geldiğimizde aracın da bizim de sesimizi tanırdı. Kendi ismine duyarlı bir hayvan. İsmiyle çağrıldığında tepki veren bir hayvan. Kayıp köpeğimizi görenler, bulanlar lütfen bize haber versinler. Köpeğimi bulup getirene ödül de vereceğiz." dedi.