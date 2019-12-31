Gaziantepli iş adamları yeni yıldan umutlu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gaziantepli iş adamları yeni yıldan umutlu - Son Dakika Ekonomi

Gaziantepli iş adamları yeni yıldan umutlu

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, 2019'un son çeyreğinde kaydedilen büyüme oranının, iş dünyasının 2020 yılına ait umutlarını pekiştirdiğini bildirdi.

Gaziantepli iş adamları yeni yıldan umutlu, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, 2019'un son çeyreğinde kaydedilen büyüme oranının, iş dünyasının 2020 yılına ait umutlarını pekiştirdiğini bildirdi.

Akıncı, yazılı açıklamasında, 2018 yılının ağustos ayından itibaren ekonomide döviz kuruna bağlı yaşanan olumsuzlukların 2019 yılının son çeyreğinden itibaren yerini dengelenme ve büyüme sürecine bıraktığını ifade etti.

Hükümet ve özel sektörün kararlı tutumu ve iradesiyle finansal sorunların üstesinden gelindiğine dikkati çeken Akıncı, "2019'un son çeyreğinde kaydedilen yüzde 0,9 büyüme oranı, iş dünyası olarak 2020 yılına ait tüm umutlarımızı pekiştirdi. Büyüme sürecinin 2020'nin 4. çeyreğinde de istikrarlı bir şekilde devam edeceğine, hatta yüzde 5'lik büyüme hedeflerimizi bu yıl içinde aşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan tüm bölgesel ve küresel sorunlara rağmen Gaziantep'in ihracattaki yükselişini de kararlı bir şekilde sürdürdüğüne işaret eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Gaziantep üretimi, istihdamı ve ihracatı ile ülke ekonomisine değer katan lokomotif şehirlerin başında gelmekte. Yanı başındaki ülkelerde yaşanan iç savaş ve karışıklıklara rağmen üretim gücünü hiçbir zaman kaybetmeyen, tam aksine üretimde üstüne koyarak yoluna devam eden gazi şehrimiz 2019 yılı içerisinde açıklanan aylık bazlı ihracat rakamlarıyla önemli başarılar ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde açıklanacak ihracat rakamlarıyla inşallah 2019 yılını 7 milyar dolar bandını aşarak geride bırakmış olacağız. Bu durum önemli bir eşiği de aşmamızı sağlamış olacak. Beklentimiz Türkiye toplam ihracatından yüzde 4,1 pay alan şehrimizin yeni dönemde bu rakamları daha üst sıralara taşıyarak ihracatta ileri teknoloji ligine çıkması."

Gaziantep Ticaret Borsası, Mehmet Akıncı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı
İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi Milli Piyango'nun 2019 talihlisi 70 milyonluk büyük ikramiyesini almadı Antalya'daki gemi batığında heyecanlandıran buluş

Son Dakika Haberleri
20:54 Büyük ikramiye dörde bölündü - Son Dakika Ekonomi
20:46 Büyük ikramiye 4'e bölündü - Son Dakika Ekonomi
20:42 Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı... - Son Dakika Ekonomi
20:33 Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Son Dakika Ekonomi
20:18 Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika Ekonomi
15:04 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Son Dakika Ekonomi
14:52 İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:58:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantepli iş adamları yeni yıldan umutlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]