Gaziantepli iş adamları yeni yıldan umutlu

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, 2019'un son çeyreğinde kaydedilen büyüme oranının, iş dünyasının 2020 yılına ait umutlarını pekiştirdiğini bildirdi.

Akıncı, yazılı açıklamasında, 2018 yılının ağustos ayından itibaren ekonomide döviz kuruna bağlı yaşanan olumsuzlukların 2019 yılının son çeyreğinden itibaren yerini dengelenme ve büyüme sürecine bıraktığını ifade etti.

Hükümet ve özel sektörün kararlı tutumu ve iradesiyle finansal sorunların üstesinden gelindiğine dikkati çeken Akıncı, "2019'un son çeyreğinde kaydedilen yüzde 0,9 büyüme oranı, iş dünyası olarak 2020 yılına ait tüm umutlarımızı pekiştirdi. Büyüme sürecinin 2020'nin 4. çeyreğinde de istikrarlı bir şekilde devam edeceğine, hatta yüzde 5'lik büyüme hedeflerimizi bu yıl içinde aşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan tüm bölgesel ve küresel sorunlara rağmen Gaziantep'in ihracattaki yükselişini de kararlı bir şekilde sürdürdüğüne işaret eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Gaziantep üretimi, istihdamı ve ihracatı ile ülke ekonomisine değer katan lokomotif şehirlerin başında gelmekte. Yanı başındaki ülkelerde yaşanan iç savaş ve karışıklıklara rağmen üretim gücünü hiçbir zaman kaybetmeyen, tam aksine üretimde üstüne koyarak yoluna devam eden gazi şehrimiz 2019 yılı içerisinde açıklanan aylık bazlı ihracat rakamlarıyla önemli başarılar ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde açıklanacak ihracat rakamlarıyla inşallah 2019 yılını 7 milyar dolar bandını aşarak geride bırakmış olacağız. Bu durum önemli bir eşiği de aşmamızı sağlamış olacak. Beklentimiz Türkiye toplam ihracatından yüzde 4,1 pay alan şehrimizin yeni dönemde bu rakamları daha üst sıralara taşıyarak ihracatta ileri teknoloji ligine çıkması."