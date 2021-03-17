Gaziantepli iş adamlarından kan bağışı - Son Dakika

Gaziantepli iş adamlarından kan bağışı

17.03.2021 15:07

Gaziantepli iş adamlarından kan bağışı Müstakil İş Adamları Derneği Gaziantep Şubesi, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ve Anadolu Esnaf ve İş Adamları Derneği'yle birlikte kan bağış programı düzenledi.

Gaziantepli iş adamlarından kan bağışı

GAZİANTEP - Müstakil İş Adamları Derneği Gaziantep Şubesi, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ve Anadolu Esnaf ve İş Adamları Derneği'yle birlikte kan bağış programı düzenledi. MÜSİAD binasında düzenlenen ve Kızılay'ın organize ettiği kan bağış programına dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Kızılay'ın kan stoğunun azaldığını duyurmasının ardından, Gaziantepli iş adamları kan bağışı programı düzenleyerek, stok sorunun düzelmesi için kan bağışlarında bulundu. MÜSİAD Gaziantep Şubesinin ev sahipliğini yaptığı programa ASKON ve ANESİAD da destek vererek ortak bir kan bağışı programı düzenlendi. Kan bağışı programına çok sayıda dernek üyesi katıldı.

"Kayıtsız kalamazdık"

Kızılay'ın kan stoğu konusunda ciddi bir düşüş yaşadığını öğrendikten sonra, kan bağışı programı düzenlediklerini ifade eden MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, " Slogan olarak 'senin kanın, başkasının canı' diyoruz. Bu kan verme organizasyonunu geleneksel hale getirdik. Yılda 2 defa Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere gerçekleştiriyoruz. Pandemiden dolayı geçtiğimiz Temmuz ve Ocak ayında gerçekleştiremedik. Kızılay'dan bize bir bilgi geldi. Stoklarda ciddi bir düşüş varmış ve problemler yaşanıyormuş acil ihtiyaç olduğunu söylediler. Biz de tabi ki kayıtsız kalamazdık, daha güçlü bir organizasyon yapalım dedik. Daha iyi bir sayıya ulaşalım dedik. Kardeş STK'larımızla istişare edip, değerlendirdik. Bu organizasyonu ortak yapmaya karar verdik. Biz bu kan bağışı programını her yıl gerçekleştiriyoruz. İnşallah bunları da arttırarak sürdüreceğiz. Kan bağışını İslami, insani ve vicdani bir görev olarak görüyoruz. Bugün başkasına, yarın bize diyoruz. ANESİAD, ASKON, GENÇ MÜSİAD ve GENÇ ASKON ve GENÇ ANESİAD'la birlikte bu organizasyonu yapıyoruz. Daha geniş kitlelere ulaşmak ve daha güçlü bir katılım sağlamak için böyle bir organizasyona karar verdik. Çok verimli olacak İnşallah" diye konuştu.

Çelenk, programa destek veren ANESİAD ile ASKON'a teşekkür etti.

Gaziantepli iş adamlarından kan bağışı
Gaziantepli iş adamlarından kan bağışı
Gaziantepli iş adamlarından kan bağışı
Gaziantepli iş adamlarından kan bağışı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kan Bağışı, Gaziantep, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantepli iş adamlarından kan bağışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meydana toplanan kalabalık, binaların yıkılmasını film izler gibi izliyor Artvin'in Yusufeli ilçesinde dev yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 50'ye yakın eve sıçradı Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Danıştay'ın kararına tepkiler çığ gibi! İYİ Parti grup toplantısında kız öğrenci "Andımız"ı okudu Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı         
15:46
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi         
15:38
Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü         
15:18
ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek         
14:17
Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı         
13:35
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı         
10:49
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 16:37:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantepli iş adamlarından kan bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei