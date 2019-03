Gaziantepli Kadın Girişimciden 9 Ülkeye Yazılım İhracatı

Gaziantep'te 13 yıl önce 30 metrekarelik ofiste çalışmalarına başlayan kadın girişimci, geliştirdiği yazılımları aralarında ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da yer aldığı 9 ülkeye ihraç ediyor.

Kendisini girişimci, yazılımcı ve işletmeci olarak tanıtan Nalan Kurt, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana bilgisayar programlarına ilgisinin olduğunu, üniversitede de bilgisayar programcılığı ve işletme eğitimi aldığını söyledi.



Üniversite yıllarında çalışma hayatına atıldığını anlatan Kurt, "Bu dönemde girişimcilik dersleri de aldım. Birkaç arkadaşımla hacker olma hayaliyle sabahlara kadar çalışırdık. Hatta herkes internet kafelerde bulurdu beni, arkadaşlarımla da burada randevulaşırdık. Bu yüzden de birçok arkadaşım benimle ilişkisini koparmıştır." dedi.



Üniversiteden mezun olur olmaz kendi işini kurmak için kolları sıvadığını belirten Kurt, "Tabi başlar başlamaz bilişim sektöründe kesinlikle çalışmamı istemeyen bir baba engeliyle karşılaştım. Uzun süren ikna çabalarından sonra kendime 30 metrekarelik bir ofis tuttum. Birkaç sandalye, bir masa ve bir diz üstü bilgisayarla hayalini kurduğum işi yapmaya başladım." diye konuştu.



Kısa sürede sebze halinden köy muhtarına, nakliyattan anaokuluna kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara yazılım ve programlama konusunda altyapı hizmeti verdiklerini anlatan Kurt, yapay zeka teknolojisinden yararlanarak yazılımlarını her geçen gün geliştirdiklerini kaydetti.



Kurt, geçen yıl itibarıyla bayilik yapısına geçtiklerini, Türkiye ve yurt dışında toplam 65 bayiliklerinin olduğunu dile getiren Kurt, şöyle devam etti:



"Gaziantep'ten başladık ama şirketimizi dünya çapında faaliyet gösteren bir şirket yapma sözünü kendimize verdik. Sektörden edindiğimiz tecrübemizi de katarak, kullanıcı hatalarını en aza indirmek adına uygulamalarımızı bulut teknolojisi ile yazmaya karar verdik. Sistemlerimizde yapay zeka teknolojilerinden tutun birçok yeni interaktif çözümler kullandık. En son ocak ayında bizim için hayal olan bir projeyi gerçekleştirdik ve Kaliforniya'ya e-ticaret yazılımı sattık. Şu ana kadar aralarında ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin de olduğu 9 ülkeye e-ticaret ve e-ihracat yazılımı sattık."



Her alanda olduğu gibi bilişim sektörüne de kadın eli değince verimliliğin arttığına dikkati çeken Kurt, "Artık kadınlardan yazılımcı çıkabileceği idrak edilsin istiyorum. Ben bunun zorluğunu işe yeni başladığımda çok gördüm. Başta baba engeliyle karşılaştım. Sonra çevremdekiler 'kadın başınla erkek işine girme', 'kadından yazılımcı olmaz' dedi ancak şu an geldiğim noktada pes etmemenin ve inandığın işi yapmanın meyvelerini topluyorum." şeklinde konuştu.

