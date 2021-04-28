Gaziantepli kadın girişimciler "100 Kadın Kurucu" listesinde yer aldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çöçelli ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Nalan Kurt, Fast Company Dergisi'nin hazırladığı "100 Kadın Kurucu" listesinde yer aldı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fast Company Dergisi tarafından kadın girişimci ve patronların başarı öykülerini paylaşmak, oluşturdukları farkları ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan "100 Kadın Kurucu" listesine GSO Yönetim Kurulu Üyesi-Persu Suni Deri Yönetim Kurulu Başkanı Perihan Çöçelli 28'inci sıradan ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi-Nlksoft Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt da 90'ıncı sıradan girme başarısı gösterdi.

Kadınların girişimde bulunarak işveren olmasıyla hem istihdamın artacağını hem de ülke ekonomisine destek sağlanacağını ifade eden GSO Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Çöçelli, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla çeşitli proje, program ve çalışmalar yürütülmektedir. Kadın girişimcilerin ülke ekonomisine katkı sağlamaları, yaşadıkları engellerin belirlenmesi ve bu engellerin ortadan kaldırılması ile mümkün olabilir. Kadın girişimci sayısını artırmak ve var olan kadın girişimcileri güçlendirmenin hem gerekli hem de artık zorunlu olduğuna inanıyorum."

Kadın girişimciler arasında olmanın kendilerini motive ettiğini belirten TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Nalan Kurt da "Kadın girişimcilerin hem şehrimiz hem de ülke ekonomimiz için yaşamın her alanında daha fazla rol almaları gerekiyor. İnşallah Gaziantepli kadınlar olarak çok daha güzel çalışmalara hep birlikte imza atarız." ifadelerini kullandı.