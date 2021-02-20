"Gaziantepli kadınlar dirençli mahalleler inşa ediyor" paneli gerçekleşti - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı tarafından yürütülen "Gaziantepli Kadınlar Dirençli Mahalleler İnşa Ediyor" paneline telekonferans yöntemiyle katıldı. Başkan Şahin yaptığı konuşmada kadının istihdama katılırken aile hayatını da devam ettirmede en önemli kişi olduğunu belirterek, "Aileler sağlıklı ve güçlü olduğun zaman toplumda güçlü oluyor sağlıklı oluyor" dedi.

Yeni tip korona virüs salgını ile birlikte yaşanan karantinalar, okul ve gündüz bakım merkezlerinin kapatılması, yaşlı ve hasta bakımındaki yüklerin artması gibi nedenlerle daha çok etkilenen kadınların üstlendikleri görevleri ve sorumluluklarda model oluşturulması amacıyla, Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı'nca Avrupa Birliği tarafından finanse edilen UN Women ortaklığında "Kovid-19 Salgını ile Mücadelede Kadınların Liderliğinde Risk Önleme ve Dayanıklılığın Artırılması Projesi" kapsamında Gaziantepli Kadınlar Dirençli Mahalleler İnşa Ediyor paneline Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin telekonferansla katıldı. Vakıf tarafından kentte Akyol Mahallesi'nde 60 kadınla yapılan çalışmada çıkarılan verilerin irdelendiği panelde kadın perspektifi üzerinden yaşamı ideal etmek, kriz yönetiminde kadın liderliği, toplumun dayanıklılığını arttırmak amacıyla mahallelerde dayanışma kültürüyle güvenliğin sağlanması, çözülemeyen ihtiyaçlar doğrultusunda kamu kurumları arası köprünün oluşması gibi konular üzerinde duruldu. Başkan Fatma Şahin, telekonferansta yaptığı konuşmada toplumda kadına yeni görevler ve roller verilirken aile hayatının da devam ettirilmesinde önemli bir etken olduğunu vurguladı, "Aileler sağlıklı ve güçlü olduğun zaman toplumda güçlü oluyor sağlıklı oluyor" diye konuştu. Telekonferansın devamında kadınların hangi sektörlerde iş kurabileceği, güvenilir iş kulvarında hangi mesleklerin bulunduğu gibi konularda öneriler sunuldu. Toplantıda ayrıca Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı Başkanı Şengül Akçar ve ekibi hazır bulundu.

"Bu duygusal bir mesele değil kalkınma projesi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin telekonferansta demokrasilerde sivil toplumun gücünün önemini vurgulayarak, "Sivil toplumlarda başarı için içi boş olmayan sadece tespit değil çözüm odaklı çalışanlar fark yaratıyor. Kadını merkeze alıp onu güçlendirip eğitiminin verilmesi lazım. Dünya bugün hem sağlık alanında hem de eğitim alanında birçok sıkıntı yaşıyor. Ekonomik kalkınmayı insani kalkınma ile birlikte aynı kefeye koymazsanız adaleti ve sosyal barışı sağlayamazsınız. Kadının hayatını kolaylaştırmak gerekiyor. Kreş bu konuda en büyük sıkıntıydı nasıl çözeceğimiz konusunda da çok hızlı çözüm ürettik. Bu duygusal bir mesele değil kalkınma projesi. Kadının aile düzenini devam ettirirken fikrini, enerjisini, kabiliyetini çözümün bir parçası haline nasıl dönüştürecek, bunun için çalışmalar devam edecek. Pandemi ile beraber biz yeniden kendi değerlerimizi hissettik anladık. Bugün o mahalleden bir model örgütlenme sağlanmış bu modeli bizim belediyede sağlamamız gerekiyor. Bizlerde sosyal belediyecilikte birçok çalışma yaptık. Liyakat sahibi birçok kadın bugün belediyemizde 'erkek işi' denen dairelerde başkanlık yapıyorlar" diye konuştu. - GAZİANTEP