Gaziantepli kadınların iftariyelikleri Münbiç'teki Mehmetçik'e ulaştı

Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde AK Parti
Kadın Kolları üyelerinin, Suriye
'nin Münbiç
ilçesinde görev yapan Mehmetçik için hazırlayıp gönderdiği iftariyelikler, yerine ulaştı.
AK Parti İslahiye Kadın Kolları Başkanı Fethiye
Erdoğan'ın girişimleriyle Münbiç'te görevli Mehmetçik için teşkilat üyelerince hazırlanan yöresel yemekler, bölgede görevli Gaziantepli Komando
Uzman Çavuş Fatih Furkan
Ergün'ün babası Sait Ergün tarafından askeri yetkililere teslim edildi. Kilis
'in Elbeyli
ilçesinde askeri yetkililere verilen iftariyelikler, Münbiç'e ulaştı.
Yiyecekler, Komando Uzman Çavuş Ergün tarafından teslim alındı.
Arkadaşlarıyla yer sofrası kuran Ergün, ezanla birlikte memleketten gelen iftariyeliklerle oruçlarını açtıkları bu anları fotoğraflayarak, ailesine gönderdi.
Ergün, ailesine arkadaşlarının AK Parti Kadın Kolları üyelerine teşekkür ettiğini iletti.
İftariyelikler, dün Uzman Çavuş Ergün'ün babası aracılığıyla gönderilmişti.