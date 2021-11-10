Gaziantepli küçük kızın Türk bayrağı sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim

Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi