Gaziantepli lise öğrencisinden uluslararası mektup yarışmasında dördüncülük - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantepli lise öğrencisinden uluslararası mektup yarışmasında dördüncülük - Son Dakika

Gaziantepli lise öğrencisinden uluslararası mektup yarışmasında dördüncülük

6 saat önce

Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından düzenlenen "48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması"nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantepli lise öğrencisi Fatmagül Tören dünya dördüncülüğü elde etti.

Gaziantepli lise öğrencisinden uluslararası mektup yarışmasında dördüncülük, System.String[]

Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından düzenlenen "48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması"nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantepli lise öğrencisi Fatmagül Tören dünya dördüncülüğü elde etti.

Bu yılki teması "En Sevdiğin Kahramanına Bir Mektup Yaz" olan ve 92 ülkeden öğrencinin katılım sağladığı "48. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması"nda elde ettiği dördüncülükle mansiyon ödülüne layık görülen Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesinden Fatmagül Tören'e ödülünün verilmesi için okulunda tören düzenlendi.

PTT Genel Müdürü ve UPU İdare Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik ile UPU Genel Müdürü Bishar HUSSEİN tarafından gönderilen kutlama mektubu ve çeşitli hediyeler Gaziantep PTT Başmüdürü Zekai Özkan tarafından Fatmagül Tören'e verildi.

Yarışma 1971'den beri düzenleniyor


PTT AŞ'nin yaklaşık 2,5 yıldır İdari Konsey Başkanlığını yürüttüğü Dünya Posta Birliği, 1971'den beri "Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması" düzenliyor.

15 yaş ve altındaki gençlere yönelik yarışma, mektup yazma alışkanlığının kazanılmasına, duygu ve düşünceleri ifade etme yeteneğinin gelişmesine, posta hizmetlerinin önemine yönelik farkındalık oluşmasına ve uluslararası dostlukların pekişmesine katkı sağlıyor.

Yarışma için her yıl Dünya Posta Birliğince belirlenen tema çerçevesinde ülkeler, ulusal düzeyde yarışma gerçekleştiriyor ve birinciliğe hak kazanan mektup Dünya Posta Birliğine gönderiliyor.

Birlik tarafından oluşturulan jüri, mektupları değerlendirerek yarışmanın birincisini seçiyor.

Türkiye, Posta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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