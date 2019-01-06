Gaziantepli Pamuk Üreticisi Sıkıntılı

Gaziantep'in önemli tarımsal üretim merkezlerinden Araban Ovası'nda etkili olan sağanak, pamuk üreticisini sıkıntıya soktu.

Gaziantep'in önemli tarımsal üretim merkezlerinden Araban Ovası'nda etkili olan sağanak, pamuk üreticisini sıkıntıya soktu.



Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle zor günler yaşayan Araban ilçesindeki pamuk üreticisinin, bu yıl da bölgede etkili olan sağanaklar nedeniyle "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuklarının tarlada kalması nedeniyle yüzleri gülmüyor.



Bu yıl yaklaşık 6 bin dönüm alanda pamuk ekiminin yapıldığı Araban'da, ürünün yaklaşık 3'te biri yağışlar nedeniyle hasat edilemedi.



Ovada hasadı yapılamayan pamuk tarlalarında incelemelerde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle hasat yapamayan pamuk üreticilerinin zor günler geçirdiğini söyledi.



Doğan, durumun oldukça sıkıntılı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:



"Geçtiğimiz 4-5 yıl boyunca üst üste bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle mağdur olan çiftçilerimiz, bu yıl da iki ayı aşkın süredir, etkili olan aşırı sağanak yağışlardan dolayı pamuk ekilen alanların bir bölümüne giremedi. İlçemizde 6 bin dönümlük alanda pamuk ekimi yapılır. Ama bunun sadece 2 bin dönümlük bölümünde hasat yapılabilmiş. Kalan yaklaşık 4 bin dönümlük pamuk ise dalında kaldı. Tarlada kalan binlerce tonluk pamuk da üreticilerin mağduriyetine neden oldu."



Sağanak nedeniyle işçilerin ve pamuk toplama makinelerinin tarlaya giremediğini belirten Doğan, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için ilgililerden destek beklediklerini kaydetti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çocuklarının Boşanma Davası İki Aile Arasında Silahlı Çatışmaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var

Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katilin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı

Sigaraya İndirim Yolu Açıldı! Firmalar 5 Liraya Bile Satabilecek