Gaziantepli sanayiciler 2020'den umutlu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gaziantepli sanayiciler 2020'den umutlu - Son Dakika Ekonomi

Gaziantepli sanayiciler 2020'den umutlu

6 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, ekonominin büyüme trendine girdiğini belirterek, bu büyüme rakamlarının dördüncü çeyrekte ve 2020 yılında da artarak devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Gaziantepli sanayiciler 2020'den umutlu, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, ekonominin büyüme trendine girdiğini belirterek, bu büyüme rakamlarının dördüncü çeyrekte ve 2020 yılında da artarak devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, ekonomide üçüncü çeyrekte başlayan büyüme trendinin yıl sonu itibarıyla devam ettiğini belirtti.

Ekonomide olumlu gelişmeler yaşandığını ifade eden Ünverdi, şöyle devam etti:

"Döviz kurundaki atakla birlikte 2019 yılına ülke olarak istediğimiz gibi başlayamasak da üçüncü çeyrekte gelen 0,9'luk büyüme ile birlikte ekonomimizin büyüme trendine geçtiğini gördük. İnşallah bu büyüme rakamlarının dördüncü çeyrekte ve 2020 yılında da artarak devam etmesini bekliyoruz. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu değerlendirmeler, büyüme rakamlarının pozitif yönde revize edilmesi ile ülkemize olan güvenin daha da artacağına inanıyorum. Faiz ve enflasyon dengesi, döviz kurunun belli bir seviyede tutulması ekonomimiz adına umut vericidir. Bu sevindirici gelişmelerle birlikte yıl sonu itibarıyla yerli otomobilimiz de büyük heyecan uyandırmış ve savunma sanayinin ardından otomotiv sektöründe de önemli bir başarıya imza atılmıştır."

Gaziantep'in 2019 yılında ihracatını artırarak yoluna devam ettiğini anımsatan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Kent olarak bu süreçte aylık ve dönemsel bazda ihracatta büyük başarılara imza attık. İnşallah 2019 yıl sonunda 7 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirmiş olacağız ve 2020 yılına rekor ihracatla başlayacağız. Ülke olarak el ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güçlüğün olmadığını defalarca yaşadık ve gördük. Millet olarak aydınlık geleceğimiz için daha fazla kenetlenmeye, ortak hedeflere birlikte koşmaya ihtiyacımız var."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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