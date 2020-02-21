Gaziantepli şehit gözyaşlarıyla defnedildi - Son Dakika
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Gaziantepli şehit gözyaşlarıyla defnedildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle defnedildi.

Gaziantepli şehit gözyaşlarıyla defnedildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit düşen Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle defnedildi.


İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki tankçı Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk memleketi Gaziantep'te öğle namazına müteakip düzenlenen törenle defnedildi. Törende anne Hatice ve baba Osman Ertürk, tabuta sarılarak ağlarken, şehidin ağabeyi Yasin ve kız kardeşi Fatma Gizem gözyaşları döktü.


Şehit Ertürk'ün cenazesi, öğle namazı müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.


Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan ve şehit ailesi ile yakınları katıldı.


Son 20 günde Gaziantepli 3. şehit


Şubat ayı içerisinde rejimin hain saldırılarda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler Gaziantep'te defnedilirken, dün yapılan hain saldırıyla şehit olan Mustafa Ertürk ile beraber Gaziantep 3. şehidini verdi. - GAZİANTEP

Gaziantep, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
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