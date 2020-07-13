Gaziantepli siyasilerden 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Gaziantep'teki bazı siyasiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında, 15 Temmuz'un, Türk milletinin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının, iradesine yönelen saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adı olduğunu vurguladı.

15 Temmuz gecesi dökülen şehit kanlarının bağımsızlığı korumanın yanında, milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştirmesine de vesile olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Nasıl İstiklal Harbimiz ülkemizde yeni bir dönemi başlatmışsa, 15 Temmuz zaferimiz de ülkemizin önünde yeni kapılar araladı. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, tarihi Yenikapı Mitingiyle ete kemiğe bürünen bu dayanışma iklimi, başta terör ve vesayetle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirdi. Bizler hürriyet ve istiklale aşık Gazi şehrin evlatlarıyız. Söz konusu vatan davası olduğunda her birimiz canımızı seve seve feda ederiz. Bu millet çok büyük badireleri tek yürek, tek vücut olarak atlatmıştır.

15 Temmuz'ların bir daha yaşanmaması duasıyla, vatan uğruna şehadet şerbetini içen şehitlerimiz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da 15 Temmuz tarihinin bir milletin feraseti, dik duruşu ve demokrasi mücadelesi olduğuna işaret etti.

O mücadelenin yıl dönümünde vatana sahip çıkmak için canını feda eden aziz şehitlere rahmet dileyen Bakbak, şöyle devam etti:

" Türkiye'nin büyümesinden, dengeleri değiştirmesinden, bölgesinde güç kazanmasından rahatsızlık duyan terör örgütleri ile onların destekçileri 15 Temmuz günü bu topraklardaki birliği, dirliği ve huzuru hedef aldı. Çünkü Türkiye'nin 2023 yürüyüşü pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte eşi benzeri görülmemiş şekilde artmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına, kardeşliğine ket vurmak isteyen, gölge düşürmek isteyen şer odaklarına en güzel cevabı aziz milletimiz vermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle demokrasimiz uğruna can veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."