Gaziantepli sözleşmeli er, İdlib'de şehit oldu - Son Dakika
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Gaziantepli sözleşmeli er, İdlib'de şehit oldu

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırıda Gaziantepli Sözleşmeli Er Enes Kaya (26) şehit olldu.

Gaziantepli sözleşmeli er, İdlib'de şehit oldu, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırıda Gaziantepli Sözleşmeli Er Enes Kaya (26) şehit olldu. Kaya'nın şehadet haberi ailesine bildirildi.

Gaziantep Valiliği, İdlib'de yapılan saldırıda Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın şehit olduğunu açıkladı.

Esad rejimi unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın acı haberi, Selimiye Mahallesi'nde yaşayan eşi Zeliha Kaya ile annesi Döne Kaya ve babası Süleyman Kaya'ya askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ulaşmasının ardından ailenin evi ve yaşadığı mahalleye Türk bayrakları asıldı. 1 yıllık evli olan Şehit Enes Kaya'nın cenazesi, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenle toprağa verilecek.


Enes Kaya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:20 Kaynak: DHA
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