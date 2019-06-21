Son Dakika Haberleri: Gaziantepli sporcu Ukrayna'da üçüncü oldu
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Gaziantepli sporcu Ukrayna'da üçüncü oldu

1 saat önce

Ukrayna'da düzenlenen U18 Şampiyonası Disk Atma Yarışları'nda Türkiye'yi temsil eden Lütfi Demir üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Gaziantepli sporcu Ukrayna'da üçüncü oldu, System.String[]
Ukrayna'da düzenlenen U18 Şampiyonası Disk Atma Yarışları'nda Türkiye'yi temsil eden Lütfi Demir üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Ukrayna'da düzenlenen Uluslararası U18 şampiyonasında 1,5 kilo disk atma yarışlarına katılan Gaziantepli Lütfi Demir önemli bir başarıya imza attı. Toplam 25 sporcunun yarıştığı ve 12 sporcunun elemeyi geçmeyi başarabildiği yarışlarda üçüncü olan Lütfi Demir bronz madalya elde etti.

Gaziantep Akkent Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Demir, gelecekte de önemli başarılar elde edip Türkiye'ye madalyalar kazandırmak istediğini söyledi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
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