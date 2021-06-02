Gaziantepli Üreticilere Süt Sağım Makinesi - Son Dakika

Gaziantepli çiftçi ve besicilere süt sağım makinesi desteği geldi. Projeye Şahinbey Belediyesi öncülük yaptı. Gaziantep Valiliği koordinesinde GAP İdaresinin desteğiyle hayvancılık yapan 242 aileye süt sağım makinesi dağıtımı yapıldı. Çiftçi ve besicilere destek vermeye devam eden Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, GAP idaresi ile ortak yürütülen proje ile 242 adet süt sağım makinesi dağıtımını gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi, süt sağımı sırasında yorulan kadınlara destek olmak amacıyla Gaziantep Valiliği koordinesinde GAP İdaresinin desteğiyle hayvancılık yapan 242 aileye süt sağım makinesi dağıtımı gerçekleştirdi. Hijyenik bir ortamda süt sağımının gerçekleştirilmesinin hedeflendiği proje ile kalite ve verimin arttırılması da hedefleniyor. Burç köyünde gerçekleşen programa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, GAP İdare Başkanı Mehmet Açıkgöz, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çiftçilerden Tahmazoğlu'na teşekkür

Programda açıklama yapan ve çiftçilik-hayvancılıkla uğraşan Kader Çolak ve Esra Bulut, desteklerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Başkanım, sizlerle gurur duyuyoruz. Tüm imkanlarınızı bize sağladınız. Allah'ım size uzun ömürler nasip etsin. İneğimi verdin, makinemi verdin, yememi verdin daha ne isterim ki sizden. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Biz şehirde oturuyorduk köye geldik. Köyde bize sizin sayenizde büyük bir nimet oldu. Allah sizden razı olsun" ifadelerine yer verdi.

"Tahmazoğlu, ülke genelindeki tüm belediyelere örnek bir başkan"

Şahinbey Belediye Başkanının projelerini takip ettiklerini, ülkedeki diğer belediyelere örnek olduğunu söyleyen GAP İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, "Gaziantep ilimize 2014-2020 yılları arasında 77 projeye destek verdik. Bu projelere yaklaşık 37 milyon TL bütçe aktardık. Dolayısıyla bugün dağıtım törenini gerçekleştirdiğimiz bu projede desteklediğimiz projeler arasındaydı. Bu proje Gaziantep Valiliğimizin Koordinasyonunda, Şahinbey Belediyesinin hazırladığı bir projedir. Bu proje oldukça önemli. Yaklaşık 242 adet süt sağım makinası dağıtılacak. Bu projenin en önemli tarafı küçük ve büyükbaş hayvancılık yetiştiriciliği yapan ve durumu olmayan ailelere yapılmasıdır. Aynı zamanda proje sayesinde hijyenik şartlarda süt sağımları gerçekleştirilecek. Böylelikle hem verim hem de kaliteyi arttırmış olacak. Ben dolayısıyla Şahinbey Belediye Başkanımıza bu projeyi bize göndererek destekleme fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımızı yakından takip ediyoruz. Uyguladığı projelerle hem bölgeye hem de ülke genelindeki tüm belediyelerimize örnek ve model olan bir başkan. Bu vesileyle başkanımıza tekrardan teşekkür etmek istiyorum. İdare olarak yapılacak olan diğer projelere de destek vereceğimizi belirtiyorum. Bu projede desteği olan tüm kesimlere de teşekkür ederim" dedi.

"Projeyle sütler hijyenik ortamda sağılacak ve hanım ablalarımız daha az yorulacak"

Süt sağım makineleri ile kadınların iş yükünün azalacağını ve hijyenik bir şekilde süt sağımının gerçekleşeceğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak birçok proje yapıyoruz. Yol, park, kaldırım, ev, iş yeri, sosyal tesisler, taziye evleri gibi birçok proje yapıyoruz. Ama en çok benim hoşuma giden ve mutlu eden projelerin başında çiftçilere yaptığımız destek ve yatırımlar geliyor. Çünkü bu hem ihtiyaç olan bir şey hem de üretim artışını sağlıyor. İnsanların yemeden yaşaması mümkün değil. Onun için özellikle tarımın desteklenmesi bizim açımızdan gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Çiftçilerimize destekler konusunda süt sağım makinası gündeme gelmişti. Biz de GAP İdaresi Başkanımızı ziyaret ettik. Dedik ki böyle bir proje var, biz belediye olarak bir şeyler yapıyoruz ama GAP İdaremiz ile ortaklaşa bir şeyler yapmak istiyoruz. Allah razı olsun başkan ve başkan yardımcılarımız bu işe sıcak baktılar. Böylelikle projelendirdik ve makineleri getirdik. Daha öncesinden canlı hayvan desteğinde bulunduğumuz ailelere şimdi de süt sağım makinelerini vereceğiz. Burada en çok hanım ablalarımız fayda sağlayacak. Hanım ablalarımız bizim için çok değerli. Onların yorulmaması lazım. Normal hanımlara göre ekstra işleri var. Evin işine bakıyor, çocuklara bakıyor, bunun dışında bir tarlaya gidiyor, hayvanlar bakıyor. Dolayısıyla bu kadar işin arasında olan hanım ablalarımızın hayatlarını kolaylaştıracak çalışma yapmamız lazımdı. Biz de bunu yaptık. İnşallah bundan sonra daha hijyenik bir ortamda sütler sağılacak ve daha temiz bir ortamda saklanacak. Böylelikle hanım ablalarımız daha az yorulmuş olacak" diye konuştu. gaziantep şahiney süt dağıtım gap