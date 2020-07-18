Gaziantepli ustalardan Charlize Theron'a fıstıklı baklava tavsiyesi - Son Dakika

Gaziantepli ustalardan Charlize Theron'a fıstıklı baklava tavsiyesi

DÜNYACA ünlü aktris Charlize Theron'un, dijital bir platformda yayınlanacak yeni filmi 'The Old Guard' filminde baklava yeme sahnesini paylaşması ve tercihinin cevizli baklava olduğunu söylemesi üzerine Gaziantepli ustalar kendisini kente davet etti.

DÜNYACA ünlü aktris Charlize Theron'un, dijital bir platformda yayınlanacak yeni filmi 'The Old Guard' filminde baklava yeme sahnesini paylaşması ve tercihinin cevizli baklava olduğunu söylemesi üzerine Gaziantepli ustalar kendisini kente davet etti. Gaziantepli baklava ustası ve vatandaşlar, Charlize Theron'un fıstıklı baklava yemesiyle fikrinin değişeceğini ifade etti.

Ünlü aktör Charlize Theron, son filmindeki bir sahnede baklava gurmesi olarak kendisine sunulan baklavanın nerede yapıldığına ilişkin tahminde bulundu. Hollywood yıldızı, yayınlanacak yeni filmi The Old Guard'da baklava yediği sahneyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Tattığım en iyi şey. Gaziantep'te en iyisine sahip olduklarını duydum" dedi.

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Paylaşım kısa sürede Gaziantep'te binlerce kişi tarafından beğenildi. Gaziantepli baklavacıları heyecanlandıran paylaşımın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kendi sosyal medya hesabı üzerinden ünlü yıldızı kente davet etti.

BAKLAVA TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Daha sonra baklava konusunda tartışmalı bir konuya da değinen ünlü yıldız, tercihinin cevizli baklavadan yana olduğunu söyledi. Yıllardır tartışılan gerçek baklavanın fıstıklı mı ya da cevizli mi olup olmayacağı konusu ünlü yıldızın paylaşımı ile birlikte yeniden gündeme geldi.

'TADINA BAKARSA FİKRİ DEĞİŞİR'

Ünlü oyuncunun tercihine saygı duyan, ancak esas baklavanın fıstıklı olacağını söyleyen Gaziantepli ustalar, oyuncuyu kente davet etti. Gaziantep'e geldiği zaman baklava tercihinin değişeceğini söyleyen ustalardan Bahattin Sökmen, "Baklava her yöreye göre değişir. Ama esas olan fıstıklı olandır. Charlize Theron'un oynadığı sahneyi ben de izledim. Kendisi tercihinin cevizli olduğunu söylemiş. Buyursun şehrimize gelsin, kendisine fıstıklı baklavamızdan ikram edelim. O zaman fikrinin hemen değişeceğine eminim. Tahmine göre damak tadı çok iyi değil. Gaziantep'e kesinlikle gelmesi lazım. Burada baklavanın yapımını görsün. Baklavanın lezzetini kendisi ile burada yüz yüze konuşalım" dedi.

Öte yandan Gaziantepli vatandaşlar da ünlü yıldızı kente davet ederek, fıstıklı baklavanın güzel olduğunu söyledi. Vatandaşlar, ünlü yıldızın önyargılı olmamasını, fıstıklı baklavayı tatmasını istedi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantepli ustalardan Charlize Theron'a fıstıklı baklava tavsiyesi - Son Dakika
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