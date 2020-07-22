Gaziantepliler artan vaka sayısına ve bunaltıcı sıcağa rağmen sokakta - Son Dakika

Gaziantepliler artan vaka sayısına ve bunaltıcı sıcağa rağmen sokakta

GAZİANTEP - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka sayısının en yüksek olduğu 5 il arasında yer alan Gaziantep'te vatandaşları ne 51 dereceyi gösteren termometreler nede artan vakalar evde tutabildi. Bakan Koca'nın uyarısını dikkate almayan Gaziantepliler cadde, sokak ve çarşıları doldurdu.

İğne atsan yere düşmeyecek kalabalıkta dolup taşan caddelerde maske kuralına kısmen uyulurken sosyal mesafe ise hiçe sayılıyor. Termometrenin 51 dereceyi gösterdiği kent sakinleri ne sıcak hava korkutuyor nede korona virüs.

Günlük olarak Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan Türkiye geneli korona virüs tablosunda son 2 haftadır en yüksek vaka sayısı olan 5 il arasında bulunan Gaziantepliler cadde, sokak ve çarşıda oluşturduğu görüntüyle 5 il arasındaki yerini koruyacağı gözüküyor.