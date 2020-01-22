Gaziantepliler

Türkiye Atletizm Federasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "Atatürk Yol Koşusu" düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla yol koşusu yapılacak.

25 Ocak 2020'de saat 09.00'da Gaziantep Lisesi'nden başlayacak koşu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler http://gaziantepatletizm.org sitesinden başvuru yapabilecek.

Dereceye giren ilk dört sporcuya Büyükşehir Belediyesi tarafından eşofman takımı, madalya ve başarı belgesi verilecek.