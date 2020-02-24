Gaziantepliler 'Aydın Zeytinyağı'na yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gaziantepliler 'Aydın Zeytinyağı'na yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika Ekonomi

Gaziantepliler 'Aydın Zeytinyağı'na yoğun ilgi gösterdi

6 saat önce

Aydın Ticaret Borsası tarafından başlatılan ikinci etap tadım ve tanıtım faaliyetlerinin yedincisi Gaziantep'te ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşti.

Gaziantepliler 'Aydın Zeytinyağı'na yoğun ilgi gösterdi, System.String[]

Aydın Ticaret Borsası tarafından başlatılan ikinci etap tadım ve tanıtım faaliyetlerinin yedincisi Gaziantep'te ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşti.


Zeytinyağı tadım ve tanıtım etkinliğine Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "zeytinyağı tadım ve tanıtım etkinliğimizin yedincisini Gaziantep Ticaret Borsamızın destekleriyle Primemall Avm'de ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirdik. İki gün süren etkinliğimizde bin ziyaretçiye Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı, Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council/ IOC) akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanları Aysun Uğur ve Celil Oruç tarafından, tüketicilere birebir 'doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği' tadım yaptırılarak anlatıldı. Tanıtım faaliyetleri ile tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirildiler. Etkinliğimiz ile tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine göre üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya 'Bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılmasına' katkıda bulunulacaktır. Tadım ile zeytinyağının değerlendirmesini yapan tüketiciler zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilinçlendiği için tağşişe yönelim azalacaktır. Gaziantep etkinliğimizde Borsamıza destek veren, Gaziantep Ticaret Borsası'na teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Gaziantep'te 2 gün süren etkinliğini Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Meclis Üyeleri Murat Çetin ile Ali Yılmaz ziyaret etti. Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Murat Çetin tarafından da ziyaretçilere tadım yaptırıldı. - AYDIN

Zeytinyağı, Gaziantep, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
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