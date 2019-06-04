Son Dakika Haberleri: Gaziantepliler bayram namazı için saf tuttu
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Gaziantepliler bayram namazı için saf tuttu

1 saat önce

GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı namazı için camileri dolduran vatandaşlar ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Gaziantepliler bayram namazı için saf tuttu, System.String[]
GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı namazı için camileri dolduran vatandaşlar ardından birbirleriyle bayramlaştı.
Ramazan Bayramı namazı  Gaziantep'te saat 05.49'da kılındı. Çok sayıda vatandaş Mehmet Özkalkan Camisi'ne gelerek bayram namazı için saf tuttu. Bayram namazının kılınmasının ardından, cami imamı tarafından Ramazan Bayramı'nın anlam ve önemi anlatıldı. Vatandaşlar, yapılan duanın ardından birbirleriyle bayramlaşarak camiden ayrıldı.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:36 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Gaziantep, Güncel
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