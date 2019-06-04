Gaziantepliler bayram namazı için saf tuttu
1 saat önce
GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı namazı için camileri dolduran vatandaşlar ardından birbirleriyle bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:39 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı
namazı için camileri dolduran vatandaşlar ardından birbirleriyle bayramlaştı.
Ramazan Bayramı namazı Gaziantep
'te saat 05.49'da kılındı. Çok sayıda vatandaş Mehmet Özkalkan Camisi'ne gelerek bayram namazı için saf tuttu. Bayram namazının kılınmasının ardından, cami imamı tarafından Ramazan Bayramı'nın anlam ve önemi anlatıldı. Vatandaşlar, yapılan duanın ardından birbirleriyle bayramlaşarak camiden ayrıldı.
- Gaziantep
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