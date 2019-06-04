Gaziantepliler bayram namazı için saf tuttu
52 dakika önce
Gaziantepliler bayram namazı için saf tuttuGAZİANTEP'te Ramazan Bayramı namazı için camileri dolduran vatandaşlar ardından birbirleriyle bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:33 Kaynak: DHA
Gaziantepliler bayram namazı için saf tuttu
GAZİANTEP'te Ramazan Bayramı
namazı için camileri dolduran vatandaşlar ardından birbirleriyle bayramlaştı.
Ramazan Bayramı namazı Gaziantep'te saat 05.49'da kılındı. Çok sayıda vatandaş Mehmet Özkalkan Camisi'ne gelerek bayram namazı için saf tuttu. Bayram namazının kılınmasının ardından, cami imamı tarafından Ramazan Bayramı'nın anlam ve önemi anlatıldı. Vatandaşlar, yapılan duanın ardından birbirleriyle bayramlaşarak camiden ayrıldı.
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