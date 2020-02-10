Gaziantepliler güne karla uyandı - Son Dakika

Gaziantepliler güne karla uyandı
6 saat önce
Gaziantep'te sabah saatlerinde işe gitmek için uyanan Gaziantepliler güne kar yağışıyla başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:46 Kaynak: İHA
Gaziantep'te sabah saatlerinde işe gitmek için uyanan Gaziantepliler güne kar yağışıyla başladı.
Gaziantep'te günlerdir etkili olan ve geceleri eksi 10 dereceleri gören soğuk havalar bu sabah yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde de havanın eksi 5 derece civarında olduğu kent merkezinde kar yağışı başladı. Kısa süre yağan Kar yağışı yerini güneşe bıraktı. - GAZİANTEP
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