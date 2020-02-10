Gaziantepliler güne karla uyandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantepliler güne karla uyandı - Son Dakika

Gaziantepliler güne karla uyandı

6 saat önce

Gaziantep'te sabah saatlerinde işe gitmek için uyanan Gaziantepliler güne kar yağışıyla başladı.

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Gaziantep'te sabah saatlerinde işe gitmek için uyanan Gaziantepliler güne kar yağışıyla başladı.


Gaziantep'te günlerdir etkili olan ve geceleri eksi 10 dereceleri gören soğuk havalar bu sabah yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde de havanın eksi 5 derece civarında olduğu kent merkezinde kar yağışı başladı. Kısa süre yağan Kar yağışı yerini güneşe bıraktı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:46 Kaynak: İHA
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