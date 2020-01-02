Gaziantepliler Milli Piyango talihlisini merak ediyor - Son Dakika
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Gaziantepliler Milli Piyango talihlisini merak ediyor

6 saat önce

MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi olan 80 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti.

Gaziantepliler Milli Piyango talihlisini merak ediyor, System.String[]

MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi olan 80 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Gaziantep'te aldığı çeyrek biletle 20 milyon liranın sahibi olan talihli, ikramiyesini bugün avukatı aracılığı ile Milli Piyango İdaresi'nden aldı. Kentte yaşayanlar talihlinin kimliğini merak ederken, bileti satan Milli Piyango bayisi Gökhan Küldöken ise talihlinin halen kendisini aramasını bekliyor.

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 1358490 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 80 milyon lira 4'e bölündü. İstanbul, İzmir ve Bursa'nın yanı sıra Gaziantep'te satılan bilet, kentte heyecana neden oldu. Talihlinin bugün avukatı aracılığı ile Milli Piyango İdaresi'ne başvurarak 20 milyon liralık ikramiyesini aldığı öğrenildi. 7 çocuk sahibi olduğu öğrenilen talihlinin aslen Siirtli olduğu ve ikramiyeyi almasının ardından memleketine döndüğü iddia edildi. Gaziantepliler büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi olan talihliyi merak ediyor. Bazı vatandaşlar talihlinin kimliğini açıklamayacağını düşünürken, bazıları ise kazandığı parayı iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

'TALİHLİ YETER Kİ BİZİ ARASIN'

Büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti satan Milli Piyango Bayisi Gökhan Küldöken ise talihlinin halen kendisiyle irtibata geçmediğini belirterek, en azından telefonla ulaşmasını istediğini dile getirdi. Küldöken, "Duyduk talihlimiz ikramiyesini almış. Allah iyi günlerde kullanmayı nasip etsin. Kendisini çok merak ediyoruz. Ben isterdim ki bizi görsün tanışalım. Şu ana kadar bizimle irtibata geçmedi. En azından birini göndersin. Yeter ki bizi bir arasın. Kendisini beklemeye devam ediyoruz" dedi.

Öte yandan teselli ve amorti gibi küçük ikramiyelerinin çıktığı vatandaşlar da ikramiyelerini almak için bayilere akın etti.


Milli Piyango İdaresi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:58 Kaynak: DHA
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