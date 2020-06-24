Gaziantepliler ne salgını ne de sıcak havayı dinlemedi - Son Dakika

Gaziantepliler ne salgını ne de sıcak havayı dinlemedi

GAZİANTEP - Korona virüs salgını sürecinde en çok ceza yazılan kent olan Gaziantep'te, ne 40 dereceleri bulan sıcak havalar ne de bulaş riski vatandaşları çarşı pazardan vazgeçirmedi.

Türkiye'nin bazı noktalarında soğuk ve yağışlı hava etkili olurken Gaziantep'te günlerdir artan hava sıcaklıkları 40 dereceleri buldu. Korona virüs salgını sürecinde en çok ceza yazılan kent olan Gaziantep'te, ne 40 dereceleri bulan sıcak havalar ne de bulaş riski vatandaşları çarşı pazardan vazgeçirmedi. Sıcak havayı ve salgını umursamayan Gaziantepliler, Gaziler Caddesi ve çevresinde yoğunluğa neden oldu. Yoğunluğun had safhada olduğu caddelerde özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkat çekerken, bazı vatandaşların maske takmaması ise gözden kaçmadı.

Özellikle şehir merkezindeki termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentte, vatandaşların çoğu sıcak hava nedeniyle sığınacak gölge aradı.