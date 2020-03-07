Gaziantepliler şehitler için mevlit okutup helva ve lokma dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantepliler şehitler için mevlit okutup helva ve lokma dağıttı - Son Dakika

Gaziantepliler şehitler için mevlit okutup helva ve lokma dağıttı

6 saat önce

Gaziantepliler, Eyüp Camii'nde şehitler anısına mevlit okutup İdlib'teki Mehmetçikler için dua etti.

Gaziantepliler şehitler için mevlit okutup helva ve lokma dağıttı, System.String[]

Gaziantepliler, Eyüp Camii'nde şehitler anısına mevlit okutup İdlib'teki Mehmetçikler için dua etti. 3 bin kişiye lokma ve helva dağıtımı da yapılan mevlitte İdlip şehitlere ve cephedeki kahraman Mehmetçiklere dua edildi.


Türkiye'nin en büyük şehir sivil toplum örgütlerinden İstanbul Gaziantep Dernekleri Federasyonu üyeleri Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip Suriye'nin İdlip kentinde şehit olan askerlerimiz anısına mevlit okuttu. Mevlit ve kuran tilaveti sonrası vatandaşlara sıcak helva ve lokma ikram edildi.


"Gün birlik olma, cephedeki Mehmetçiğe moral olma günüdür"


Toplumun tüm kesimlerinin kahraman Mehmetçiklerin arkasında durması ve birlik beraberliğini koruması gerektiğini ifade eden Federasyon Başkanı Necati Göksu, "Gün birlik olma, cephedeki Mehmetçiğe moral olma günüdür. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Gaziantepliler ile birlikte askerimiz için dua ettik. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Kahraman Mehmetçiğimiz tarihte olduğu gibi bugün de sınırlarımızı büyük bir özveri ve cesaretle korumaktadır. Günlerdir devam eden kısır tartışmaları bir kenara bırakarak 7'den 70'e hepimiz tek yürek olmalıyız. İnşallah kısa zamanda Suriye'deki yaşanan iç savaşın son bulmasını ve milyonlarca Suriyelinin tekrar barış ve huzur içinde doğdukları topraklara dönmesini arzu ediyoruz. Mehmetçik, Suriye'deki mazlumların da tek umudu haline geldi. Artık yaşanan dramların son bulması için Allah Mehmetçiğimize güç versin." diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Suriye, İdlib, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:48 Kaynak: İHA
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