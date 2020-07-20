Gaziantepliler sıcak havada parklara akın etti - Son Dakika

Gaziantepliler sıcak havada parklara akın etti

GAZİANTEP'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiledi.

GAZİANTEP'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiledi. Hissedilen sıcaklığın yaklaşık 40 derece olduğu kentte vatandaşlar parklara akın ederek ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı özellikle Güneydoğu Anadolu'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gaziantep'te bugün hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşırken, sıcaklardan bunalanlar parklara akın etti. Ağaçların altında çimlere uzanan ya da banklara oturan kent sakinleri, sıcak havalar nedeniyle olumsuz olarak etkilendiklerini söylediler.  Uzmanlar ise kalp rahatsızlığı, şeker ve tansiyon gibi hastalıkları olan vatandaşların sıcak ve güneşli havada dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi


Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantepliler sıcak havada parklara akın etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:16 Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi 16:10 Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:33 Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:37 Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 12:46 Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
16:16
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı
16:10
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
15:56
Galatasaray hakkında küfürlü tweetler atan Göztepe yöneticisi Sinan Öznur istifa etti
15:33
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
14:46
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
14:37
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
14:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 16:41:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantepliler sıcak havada parklara akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]