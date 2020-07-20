Gaziantepliler sıcak havada parklara akın etti - Son Dakika

GAZİANTEP'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiledi. Hissedilen sıcaklığın yaklaşık 40 derece olduğu kentte vatandaşlar parklara akın ederek ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı özellikle Güneydoğu Anadolu'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gaziantep'te bugün hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşırken, sıcaklardan bunalanlar parklara akın etti. Ağaçların altında çimlere uzanan ya da banklara oturan kent sakinleri, sıcak havalar nedeniyle olumsuz olarak etkilendiklerini söylediler. Uzmanlar ise kalp rahatsızlığı, şeker ve tansiyon gibi hastalıkları olan vatandaşların sıcak ve güneşli havada dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.