Gaziantepliler sıcak havada parklara akın etti - Son Dakika

Gaziantepliler sıcak havada parklara akın etti

Gaziantepliler sıcak havada parklara akın ettiGAZİANTEP'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiledi.

Gaziantepliler sıcak havada parklara akın etti

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GAZİANTEP'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiledi. Hissedilen sıcaklığın yaklaşık 40 derece olduğu kentte vatandaşlar parklara akın ederek ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı özellikle Güneydoğu Anadolu'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gaziantep'te bugün hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşırken, sıcaklardan bunalanlar parklara akın etti. Ağaçların altında çimlere uzanan ya da banklara oturan kent sakinleri, sıcak havalar nedeniyle olumsuz olarak etkilendiklerini söylediler. Uzmanlar ise kalp rahatsızlığı, şeker ve tansiyon gibi hastalıkları olan vatandaşların sıcak ve güneşli havada dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 22:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantepliler sıcak havada parklara akın etti - Son Dakika
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