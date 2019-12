Gazianteplileri sporla buluşturan köy:

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Belediyesi tarafından her yaştan vatandaşın istediği sporu yapabilmesi amacıyla geniş bir alana kurulan "Akkent Spor Köyü" sağlıklı yaşama katkı sağlıyor.

86 bin 500 metrekarelik alana sahip olan Akkent Spor Köyü'nde atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, futbol, halk oyunları kursu, yüzme, judo, karete, kick boks, masa tenisi, okçuluk, plates-step aerobik, tekvando ve voleybolun da arasında olduğu 17 spor dalı bulunuyor. Tramvay durağına yakın olması, Akkent Spor Köyü'ne ulaşamı kolaylaştırıyor.

Merkezde ayrıca, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinin destekleriyle sporcuların keşfedilmesi sağlanıyor. Özel yetenek ve fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlanan kişilere de açılan kurslarla hizmet veren spor köyünde lisanslı sporcu sayısı da 15 bini geçti.

Belediye bünyesinde kurulan ampute futbol takımının müsabakalarının yapıldığı spor köyü, gençlerin kötü alışkanlardan uzak durmasına ve her kesimin spor yapabilmesine imkan sağlıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için sporun çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilere, gençlere ve amatör takımlara desteklerde bulunduklarını anlatan Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Akkent Spor Köyümüz içerisinde kapalı yüzme havuzu, spor salonu, ampute futbol, okçuluk, basketbol, voleybol sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları mevcut. Yine kapalı spor salonun altında cimnastik, fitnes salonu gibi her türlü spor yapma imkanını her yaştan insanımızın hizmetine sunuyoruz. Buraya ailecek gelip, bir kısmı yürüyüş yaparken, bir kısmı da bisiklete binebiliyor, yüzebiliyor. İstedikleri spor dallarından faydalanabiliyorlar. Ayrıca burayı spor kulübümüze isteyen vatandaşlarımıza ve okullarımıza ücretsiz olarak veriyoruz. Benim bildiğim Türkiye'de her türlü sporun yapılabildiği böyle bir mekan yok. Burası bütün branşların bir arada olduğu bir alan, vatandaşların istediği sporu yapmasına fırsat veriyor."

"Aile boyu spor yapmaya fırsat tanıyoruz"

Kendisinin de sürekli spor yaptığını ve ara verdiği zaman enerjisinin düştüğünü dile getiren Tahmazoğlu, "Spor yaptığım zaman çok daha zinde ve daha çok çalışma azmi ve gayreti içerisinde oluyorum. Gençlerin özellikle üzerindeki enerjiyi, doğru şekilde harcayabilmesinin en güzel yolu spordur. Spor, disiplinli bir hayata ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmaya vesile oluyor. Genç yaşta çeşitli branşlarda spora alıştığı zaman ömür boyu spordan kopamıyor. Spor Köyünde aile boyu spor yapmaya fırsat tanıyoruz. Ailecek spor yapılınca bu daha da kalıcı hale geliyor." dedi.

Tahmazoğlu, göreve geldiği günden beri spora destek kapsamında 395 bin spor ayakkabısı dağıttıklarını sözlerine ekledi.