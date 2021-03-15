Gazianteplileri uzun süre sonra yağan yağmur evde tuttu - Son Dakika

Gazianteplileri uzun süre sonra yağan yağmur evde tuttu

15.03.2021 16:19
Gazianteplileri uzun süre sonra yağan yağmur evde tuttu, System.String[]

Türkiye'nin Covid-19 risk haritasında sarı kategoride bulunan Gaziantep'te uzun süre sonra yağan yağmur çarşı ve tarihi mekanlardaki insan yoğunluğunun azalmasına neden oldu.

Türkiye'nin Covid-19 risk haritasında sarı kategoride bulunan Gaziantep'te uzun süre sonra yağan yağmur çarşı ve tarihi mekanlardaki insan yoğunluğunun azalmasına neden oldu.

Korona virüs haritasında orta riskli iller arasında bulunması nedeniyle kısıtlamaların önemli derece kalktığı Gaziantep'te son dönemlerde çarşı ve meydanlardaki insan yoğunluğu dikkat çekiyordu. Bugün yağan yağmur sonrası kentteki tarihi mekanlar, çarşı ve merkezlerde yoğunluk azaldı.

"Yağmur 1 hafta 10 gün sürse de evlerimizde kalsak"

Yağmur yağmasından dolayı insanların çarşı ve tarihi mekanlara gelmediğini ifade eden Mehmet Özmaya, " Bu işin öznesi insandır. Biz vatandaşlar olarak bütün yük biziz üzerimize düşüyor. Kurallara daha çok uymamız gerekiyor. İnsanımız maalesef bu kurallara istediğimiz kadar uymuyor. Bu konuda kurallara, kaidelere daha çok uyarsak bence kırmızıya dönmeyiz diye düşünüyorum. Benim düşüncem öyle bir risk varsa da tamamıyla Valilik tarafından en az 15 gün kapanmaktır. Çünkü insanımız maalesef bu konuda fazla duyarlı değil. Bugüne kadar en çok etkilenen kesim bizler olduk. Evde cezaevinde kalmış gibi kaldık ama mecburduk. Bununla bize bir fırsat doğdu ve bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. O da dışarıdayız, mutlaka kurallara uymamız lazım. Maskemize, mesafemize, temizliğimize dikkat etmemiz gerekir. Bizim bu yörelerde taziye olayları maalesef taziye, düğün, nikah gibi olaylar daha çok akrabalar arasında yoğun olduğu için bunlardan biraz feragat etmemiz gerekiyor. Hava yağmurlu olduğu için vatandaş dışarı çıkmama eğiliminde. Güneşli hava, baharlı hava vatandaşı daha çok sokağa çekiyor haliyle, sebep bu olsa gerek. Yağmurlu havalarda alışveriş olayları daha az olduğu için, bize yağmur lazım keşke yağmur 1 hafta 10 gün sürse de evlerimizde kalsak daha çok vatandaş dışarı çıkmasa ve bununla birlikte daha çok kurallara uyabilsek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gazianteplileri uzun süre sonra yağan yağmur evde tuttu
Gazianteplileri uzun süre sonra yağan yağmur evde tuttu
Gazianteplileri uzun süre sonra yağan yağmur evde tuttu

Koronavirüs, Gaziantep, Türkiye, Özmaya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gazianteplileri uzun süre sonra yağan yağmur evde tuttu - Son Dakika


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