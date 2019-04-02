Gaziantepspor'a Kardeş Geldi

GAZİANTEPSPOR Başkanı Hasan Şahin
, Almanya
'da isim yapmış ETB-SW Essen'i Gaziantepspor
'a kardeş olarak seçtiklerini açıkladı. Gaziantepspor'un Avrupa
Projesi kapsamında uzun süredir arayış içinde olduklarını belirten Hasan Şahin, sürecin tamamlandığını, bir haftaya kadar sporseverleri düzenlenecek basın toplantısıyla bilgilendireceklerini açıkladı. Şahin açıklamasında, Alman hocalarının da Gaziantep'teki Futbol
Akademisi'nin başına getirerek Türk futbolunada hizmet etmek istediklerini ifade etti.
ETB-SW Essen Genel Müdürü Werner Gerlich ise yaptığı açıklamada gelişmeleri doğruladı.
Gaziantepspor başkanlığına 9 ay önce seçilen Hasan Şahin, Gaziantepspor'un kısa süre içinde layık olduğu Süper Lig'e çıkacağını iddia etti. BAL Ligin den başlangıcın tek çare olduğunu ifade etti.
ETB-SW ESSEN OBERLİGADA OYNUYOR
Gaziantepspor'un kardeş kulüp olarak seçtiği ETB-SW Essen siyah beyaz renklere sahip ve oberligada puan mücadelesi vermekte. ETB-SW Essen Almanya'nın eski ve köklü futbol kulüpleri arasında sayılmakta. Futbol bölümünde yaklaşık 700 üyesi olan ETB-SW Essen, maçlarını 9950 seyirci kapasiteli Uhlenkrug Stadyumu'nda oynuyor.
Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin, ETB Schwarz-Weiß'üyesi olduğu, Kasım ayında yapılacak genel kurulda kendi yönetim kurulunu oluşturacağını söyledi. Almanya futbol alt yapısından faydalanmak istediklerini dile getiren Şahin; "ETB-SW-Essen'le benzer yönlerimiz çok fazla. Geçmişte Galatasaray
'ın başarısını Alman ekolüyle açıklamak mümkün. Bizim amacımız hem Türk futboluna katkıda sağlamak,hemde Alman futboluna ve birlikte çalışacağımız takımın tarihi bir geçmişi olmasından ayakta kalmasını sağlamaktı. Futboldaki Alman disiplinini bizi için çok önemli. Alt yapı olmadan yukarılarda başarı sağlamak mümkün değil. Yıllarca büyük kulüplere futbolcu verdik. Ayhan Akman
, İbrahim Toraman
, İbrahim Üzülmez
; Yenilerden İsmail Köybaşı
, Cenk Tosun
gibi çok futbolcu alt yapımızdan yetişti. Essen kulübü bulunduğu konum itibarıyla yeri Oberliga değil. İyi bir ekiple hem Gaziantepspor'u hemde Essen'i tekrar üst liglere taşımak mümkün. Amacımız Gaziantepspor'a kardeş bulmaktı, uzun görüşmeler sonrası Gaziantepspor'a kardeş geldi diyebiliriz" dedi.HAFTAYA TANITILACAK
Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Werner Gerlich gelişmeleri doğrularken verilen maddi destekle ETB-SW Essen'in rahat bir nefes aldığını dile getidi. Werner Gerlich bir süredir yapılan görüşmeleri, birlikte çalışma isteklerini doğrularken; "Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin yönetim kurulundan arkadaşımızın önerisiyle bize geldi. Futbol kulübü hakkında bilgi topladı.Sonrasında da Futbol kulübümüze yardım edeceğini açıkladı. Haftaya düzenlenecek basın toplantısında Gaziantepspor ile ETB-SW Essen'in birlikteliği kamuoyuyla paylaşılacak" şeklinde konuştu.