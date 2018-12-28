Gaziantepspor'a küme düşme cezası
37 dakika önce
Kulüp başkanı Hasan Şahin, "Kulübümüze bugün çok sayıda puan silme cezasının yanı sıra küme düşürülme cezası verildi.
Kulüp başkanı Hasan Şahin
, "Kulübümüze bugün çok sayıda puan silme cezasının yanı sıra küme düşürülme cezası verildi." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:50
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