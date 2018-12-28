Son Dakika Haberleri: Gaziantepspor'a küme düşme cezası

Gaziantepspor'a küme düşme cezası

37 dakika önce

Kulüp başkanı Hasan Şahin, "Kulübümüze bugün çok sayıda puan silme cezasının yanı sıra küme düşürülme cezası verildi.

Gaziantepspor'a küme düşme cezası, System.String[]
Kulüp başkanı Hasan Şahin, "Kulübümüze bugün çok sayıda puan silme cezasının yanı sıra küme düşürülme cezası verildi." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:50 

Hasan Şahin, Ekonomi
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