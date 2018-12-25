Son Dakika Haberleri: Gaziantepspor'a Transfer Yasağı

Gaziantepspor'a Transfer Yasağı

36 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Gaziantepspor'un kulüp başkanı Hasan Şahin, FIFA Disiplin Kurulunun kendilerine 6 puan silme ve transfer yasağı uyguladığını söyledi.

Gaziantepspor'a Transfer Yasağı, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Gaziantepspor'un kulüp başkanı Hasan Şahin, FIFA Disiplin Kurulunun kendilerine 6 puan silme ve transfer yasağı uyguladığını söyledi.

Hasan Şahin, yaptığı açıklamada, sezon başında transfer yasağını kaldırmak ve transfer yasağı dosyalarını çözüme kavuşturmak için büyük uğraş verdiğini ancak başta mali olmak üzere birçok sorunla karşılaştıklarını ifade etti.

Bu konuda eski yönetimlerin suçu bulunduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Gaziantepspor'umuzun profesyonel liglerde kalabilmesi için 30'a yakın FIFA dosyası ile mücadelemizden maddi kaynak yaratamama nedeniyle sonuç alamadık. Son olarak eski oyuncularımızdan Zydrunas Karcemarskas ile yaptığımız ön görüşmelerde olumlu yönde beyan bildirmiş ve Gaziantepspor'a yardımcı olacağını söylemiştir. Ancak daha sonra kimler tarafından aranıp oyuncunun fikri değiştirildiyse kulübümüzün efsaneleri arasında yer alan Karcemarskas'ın erteleme ve taksitlendirme talebimizi kabul etmemesi nedeniyle FIFA Disiplin Kurulu tarafından 6 puan silme ve altyapı dahil transfer yasağının kulübümüze uygulandığını üzülerek belirtmek zorundayız."

Şahin, "Ayrıca kulübümüz diğer FIFA dosyaları için kaynak yaratılmaz, futbolcu ve kulüpler alacak görüşmelerinde erteleme taleplerimizi kabul edilmez ve olumlu sonuç alınamazsa amatör liglere düşürülmesi cezasıyla karşı karşıya kalacaktır." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:39 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Şahin, Gaziantepspor, Spor
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