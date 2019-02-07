Son Dakika Haberleri: Gaziantepspor bir alt lige düşürüldü

Gaziantepspor bir alt lige düşürüldü

7 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gaziantepspor, üst üste ikinci kez maça çıkmaması gerekçesiyle bir alt lige düşürüldü.

Gaziantepspor bir alt lige düşürüldü, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gaziantepspor, üst üste ikinci kez maça çıkmaması gerekçesiyle bir alt lige düşürüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:00 

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantepspor, Ekonomi
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