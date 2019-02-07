Son Dakika Haberleri: Gaziantepspor Bir Alt Lige Düşürüldü

Gaziantepspor Bir Alt Lige Düşürüldü

1 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Gaziantepspor'un Niğde Anadolu karşılaşmasına çıkmamasından ve bu olayın sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı bir alt lige düşürülmesine karar verdi.

Gaziantepspor Bir Alt Lige Düşürüldü, System.String[]
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Gaziantepspor'un Niğde Anadolu karşılaşmasına çıkmamasından ve bu olayın sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı bir alt lige düşürülmesine karar verdi.

Türliye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Gaziantepspor Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Niğde Anadolu Futbol TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca 0-3 hükmen mağlup sayılmasına, bir alt lige düşürülmesine ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımların müsabakaları oynamaksızın hükmen galip sayılmalarına karar verilmiştir." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:04 Kaynak: İHA

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