Son Dakika Haberleri: Gaziantepspor'un Borcu 155 Milyon Lira

Gaziantepspor'un Borcu 155 Milyon Lira

1 saat önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da başkan Hasan Şahin, kulübün borcunun 155 milyon lira olduğunu bildirdi.

Gaziantepspor'un Borcu 155 Milyon Lira, System.String[]
TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da başkan Hasan Şahin, kulübün borcunun 155 milyon lira olduğunu bildirdi.

Hasan Şahin, kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, geçmiş yönetimlerin hatalarından dolayı gelinen noktada yalnızlığa terk edildiklerini savundu.

Altı aylık başkanlık dönemindeki incelemeleri neticesinde ulaşabildikleri muhasebe kayıtlarından çıkartılan güncel borç raporunu, tüm kamuoyunun bilgisine sunmak istediklerini ifade eden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı futbolcu ile kulüplere 8 milyon avro, yerli futbolcu ve teknik adamlara 28 milyon lira, eski personel, firmalar gibi üçüncü şahıslara 10 milyon lira borcu olan kulübümüzün, FIFA- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)-avukat yargılama giderlerinden kaynaklı 628 bin lira, faktoring firmalarına 30 milyon lira, Sosyal Güvenlik Kurumuna da 10 milyon lira borcu bulunuyor. Öte yandan, Spor Genel Müdürlüğüne 5 milyon lira, vergi dairesine 22 milyon lira borcu olan kulübümüzün, eski yöneticilere de 1,5 milyon lira ödemesi gerekiyor. Bu borçların büyük çoğunluğu da temlikte ve icrada. Özetle kulübümüzün güncel borcu 155 milyon lira olarak hesaplanmaktadır."

Tesisin bir bölümü icrada




Kulübün başka borçları olup olmadığına dair bilgiye ulaşamadıklarını aktaran Şahin, "Alacaklıların tümü, TFF ve Spor Toto Teşkilatı nezdindeki hesaplarımıza icra getirmiş olup, kulübümüze 1 lira dahi gelmemektedir." açıklamasıda bulundu.

Bazı alacaklıların ödemesi yapıldığı halde, muhasebe kayıtlarında banka dekontlarına ulaşılamadığından, halen borçlu göründüklerine dikkati çeken Şahin, "Sosyal Güvenlik Kurumu, alacakları için tesislerimizde kulübümüze ait olan bir kısım bölüm için icradan satış kararı almıştır. Eski yönetimin Pamuk Faktoring'den aldığı para karşılığı tesislerin, bu firmaya temlik olarak verildiği karar defterinde ve yapılan sözleşmelerde görünmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:04 Kaynak: AA

Hasan Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantepspor, Spor
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