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GAZİANTEP - Gaziantepspor'un "tarihi" çalındı - Son Dakika

GAZİANTEP - Gaziantepspor'un "tarihi" çalındı

14.06.2021 17:19

Bir dönem Süper Lig ile Avrupa kupalarında önemli başarılar elde eden ve günümüzde amatör liglerde dahi mücadele edebilecek kadrosu bulunmayan Gaziantepspor'un tesislerinden, kulübün tarihi başarılarını temsil eden bazı malzemeler çalındı.

Bir dönem Süper Lig ile Avrupa kupalarında önemli başarılar elde eden ve günümüzde amatör liglerde dahi mücadele edebilecek kadrosu bulunmayan Gaziantepspor'un tesislerinden, kulübün tarihi başarılarını temsil eden bazı malzemeler çalındı.

Tesislerde kupaların sergilendiği alanı boş görünce gözyaşlarına hakim olamayan kulüp başkanı Hasan Şahin, AA muhabirine, göreve yaklaşık 3 yıl önce geldiğini ve bu süre içerisinde sürekli olarak takımı yaşatmaya çalıştığını dile getirdi.

Mevcut süreçte başarılı olamadıklarını ancak önümüzdeki dönemde yeni gelecek kişilerin kulübü canlandırmasını hayal ettiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Son 3 yılda 17 hırsızlık olayı yaşandı. Bunlarla ilgili bazı kişiler halen tutuklu, bazılar serbest bırakıldı. Bu hırsızlık ilk değil. İnsan gücüyle götüremeyeceğiniz trafolarımız bile çalındı. Eğer bize 2 tane görevli verilseydi, bunlar yaşanmazdı. Sonuç olarak onurumuz, şerefimiz dediğimiz şeyler çalındı. Çalınan şeyler arasında Spor Toto kupamız var. Bu kulübün şu an 16 tane kupası eksik. Büyük kupalarımız gitti. Roma ve Lille maçlarında aldığımız flamalar da gitti. Buna benzer çok kıymetli şeyler gitti. Düşünün, büyük takımların yenemediği dönemde siz Roma'yı yeniyorsunuz ama kupası gidiyor. Bu bir tarihtir, şehrin onurudur."

Kalan kupalar taraftara emanet edildi

Kupaların daha önce bir müzede tutulması için girişimlerde bulunduğunu ancak sonuç alamadığını aktaran Şahin, bu yöndeki talebini kentin yöneticileriyle görüşüp hatırlatacağını kaydetti.

Açıklamasının ardından kalan kupa, flama ve fotoğrafları da avukat nezdinde tutulan tutanakla bazı taraftarlara emanet eden Şahin, "Bu kupalar taraftarımızın hakkıdır. Artık burada koruyamayız. Onları en iyi koruyacak kişiler taraftarımızdır." diyerek kulüp tarihine ilişkin malzemeleri tesislere gelen taraftara verdi.

Bu arada, teslim sırasında taraftarların da oldukça üzüntülü olduğu görüldü.

GAZİANTEP - Gaziantepspor'un tarihi çalındı
GAZİANTEP - Gaziantepspor'un tarihi çalındı
GAZİANTEP - Gaziantepspor'un tarihi çalındı
GAZİANTEP - Gaziantepspor'un tarihi çalındı
GAZİANTEP - Gaziantepspor'un tarihi çalındı
GAZİANTEP - Gaziantepspor'un tarihi çalındı
GAZİANTEP - Gaziantepspor'un tarihi çalındı
GAZİANTEP - Gaziantepspor'un tarihi çalındı
GAZİANTEP - Gaziantepspor'un tarihi çalındı

Spor Toto Süper Lig, Gaziantepspor, Hasan Şahin, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor GAZİANTEP - Gaziantepspor'un 'tarihi' çalındı - Son Dakika Spor


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