Gaziantepspor'un tesisinden hırsızlık
1 saat önce
Gaziantepspor'un kulüp tesisinden beyaz eşya çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantepspor
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:48 Kaynak: AA
'un kulüp tesisinden beyaz eşya çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, merkez Şehitkamil
İlçesi Şehirgösteren Mahallesi'nde bulunan Celal Doğan Tesisleri
'nden beyaz eşya çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık şüphelisi M.K'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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