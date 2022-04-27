GAZİANTEPTE, ASIRLIK 'KÖMBE' GELENEĞİ YAŞATILIYOR - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, asırlık gelenek olan 'Ramazan kömbesi' ev ve fırınlarda yaşatılıyor.

İslahiye'de asırlık gelenek olan ve sadece Ramazan bayramlarında tüketilen kömbenin yapımına başlandı. Kadınlar, evlerinde ve fırınlarda gün boyu ve sahur vaktine kadar kömbe yapımına devam ediyor. Komşu kadınların bir araya gelerek hazırladıkları ve bayramda gelen misafirlere çayın yanında ikram edilen kömbeyi tatlı olmasının yanı sıra biber ve üzümlü olarak yaptıklarını anlatan Mine Emek, Yöresel ve geleneksel bayram kömbesi telaşımız sürüyor. Komşularımızla bir araya gelerek yapıyoruz. Bayram kömbesi, her evde bulunur ve olmazsa olmazıdır. Hatta geleneğe göre 'kömbe girmeyen eve bayram girmez 'derler. Fırında pişirdiğimiz kömbelerimizin en güzel özelliği uzun süre bozulmaması ve bayatlamamasıdır' dedi.